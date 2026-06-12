Hétfőn indul a lakossági bank kötvényjegyzése
Közzétette az OTP Bank a 2025/2026. évi 800 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramja keretében kibocsátásra kerülő OTP_HUF_2027/7_001 kötvény végleges feltételeit. A jegyzés hétfőn indul.
Hétfőn indul a kötvényjegyzés
Többek közt OTP-fiókokban, illetve elektronikusan is jegyezhető június 15-én 8 órától július 7-én déli 12 óráig az OTP_HUF_2027/7_001 kötvény.
A kötvény névértéke 10 ezer forint.
A futamidő: 2026. július 7.–2027. július 7.
Minden kötvény után 2027. július 7-én 525 forint kamatot fizetnek, vagyis
a kamat fix 5,25 százalék.
A végleges feltételeket ma tette közzé az OTP.
Sikeresen zárult egy másik kötvényjegyzés:
- a május 18. és június 12. között jegyezhető OTP_HUF_2027/6 (001 részlet) kötvénysorozatból összesen 9,548 milliárd névértékben jegyeztek a befektetők.
A hongkongi tőzsdeparketten is pörögnek
Május végén azzal hívta fel magára a kötvénypiac iránt érdeklődők figyelmét az OTP, hogy a hétmilliárd euró össznévértékű középtávú eurókötvény-programja (EMTN) 2026. május 28-án bevezetésre került a Hongkongi Értéktőzsdére.
Az EMTN egy olyan, rugalmas kötvénykibocsátási keretprogram, amellyel a vállalatok és pénzintézetek különböző devizákban és futamidőkkel bocsáthatnak ki értékpapírokat.
A hagyományos kötvénykibocsátással szemben a cégek ezáltal gyorsan, akár napok alatt reagálhatnak a piaci igényekre új dokumentáció elkészítése nélkül, a keretösszegen belül több részletben, folyamatosan vonhatnak be tőkét, és a külföldi intézményi befektetőket is könnyen elérik vele, mivel nem korlátozódik egyetlen piacra.
A hazai vállalatok közül, az OTP mellett
- az MBH Bank,
- a Mol
- és a Wizz Air is
alkalmazzák ezt a kötvénykibocsátási konstrukciót működésük finanszírozási költségeinek diverzifikálására.