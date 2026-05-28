Ázsiában keres befektetőket az OTP: a hongkongi tőzsdén kínálja kötvényeit a legnagyobb magyar bank
Ázsiai befektetőket keres az OTP, legalábbis ennek lehetőségét teremti meg, hogy az OTP Bank 2026. május 27-i keltezésű, hétmilliárd euró össznévértékű középtávú eurókötvény-programja (EMTN) 2026. május 28-án bevezetésre került a Hongkongi Értéktőzsdére a legnagyobb magyar bank csütörtök reggeli közleménye szerint.
Az értékpapírok ázsiai tőzsdére történő bevezetésére azt követően került sor, hogy a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) május 27-én kelt C-032661 számú határozatával jóváhagyta a magyar pénzintézet EMTN Programjához készült alaptájékoztatót.
Az EMTN egy olyan, rugalmas kötvénykibocsátási keretprogram, amellyel a vállalatok és pénzintézetek különböző devizákban és futamidőkkel bocsáthatnak ki értékpapírokat.
A hagyományos kötvénykibocsátással szemben a cégek ezáltal gyorsan, akár napok alatt reagálhatnak a piaci igényekre új dokumentáció elkészítése nélkül, a keretösszegen belül több részletben, folyamatosan vonhatnak be tőkét, és a külföldi intézményi befektetőket is könnyen elérik vele, mivel nem korlátozódik egyetlen piacra.
A hazai vállalatok közül, az OTP mellett
- az MBH Bank,
- a Mol
- és a Wizz Air is
alkalmazzzák ezt a kötvénykibocsátási kosntrukciót működésük finanszírozási költségeinek diverzifikálására.
Az OTP részvényei 16 százalékkal erősödtek az év eleje óta.