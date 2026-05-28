Ázsiában keres befektetőket az OTP: a hongkongi tőzsdén kínálja kötvényeit a legnagyobb magyar bank

Az OTP Bank hétmilliárd euró össznévértékű EMTN Programját bevezették a Hongkongi Értéktőzsdére.
K. T.
2026.05.28, 09:05
Frissítve: 2026.05.28, 10:55

Ázsiai befektetőket keres az OTP, legalábbis ennek lehetőségét teremti meg, hogy az OTP Bank 2026. május 27-i keltezésű, hétmilliárd euró össznévértékű középtávú eurókötvény-programja (EMTN) 2026. május 28-án bevezetésre került a Hongkongi Értéktőzsdére a legnagyobb magyar bank csütörtök reggeli közleménye szerint.

A hongkongi tőzsdén is megjelennek az OTP kötvényei / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Az értékpapírok ázsiai tőzsdére történő bevezetésére azt követően került sor, hogy a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) május 27-én kelt C-032661 számú határozatával jóváhagyta a magyar pénzintézet EMTN Programjához készült alaptájékoztatót.

Az EMTN egy olyan, rugalmas kötvénykibocsátási keretprogram, amellyel a vállalatok és pénzintézetek különböző devizákban és futamidőkkel bocsáthatnak ki értékpapírokat.

A hagyományos kötvénykibocsátással szemben a cégek ezáltal gyorsan, akár napok alatt reagálhatnak a piaci igényekre új dokumentáció elkészítése nélkül, a keretösszegen belül több részletben, folyamatosan vonhatnak be tőkét, és a külföldi intézményi befektetőket is könnyen elérik vele, mivel nem korlátozódik egyetlen piacra.

A hazai vállalatok közül, az OTP mellett 

  • az MBH Bank, 
  • a Mol 
  • és a Wizz Air is 

alkalmazzzák ezt a kötvénykibocsátási kosntrukciót működésük finanszírozási költségeinek diverzifikálására.

Az OTP részvényei 16 százalékkal erősödtek az év eleje óta.

