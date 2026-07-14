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Richter

Ütik a forintot, fontos szinteket lépett át az euró – a pesti börze jól rajtolt, a Richter szárnyakat kapott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felfelé vette az irányt kedd reggel a pesti tőzsde, az iráni háború kedvezőtlen eseményei felfelé nyomják az olajárakat. A forint eladói nyomás alá került, az euró 361 forint közelében, a dollár 317 forintnál jár.
K. T.
2026.07.14, 09:11

Elromlott hét elején a piaci hangulat az amerikaiak újabb, iráni célpontok ellen indított támadását követően. A befektetői félelmeket az olajárak folytatódó ralija is tükrözi kedd reggel. Az euró jegyzése 360 forint felett jár, drágul a dollár is. A pesti tőzsde ugyanakkor felfelé vette az irányt, a Richter erős kezdésének köszönhetően.

tőzsde, forint, Waberer's
Emelkedéssel nyitott a pesti tőzsde, a forint viszont gyengült - érdemes lesz ma figyelni a Waberer's papírjaira / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 0,2 százalékkal 141 465 pontra emelkedett a nyitást követően. A vezető magyar részvények közül 

  • az OTP 0,2 százalékkal 45 180 forintra erősödött,
  • a Mol árfolyama 0,2 százalékkal 4 100 forintra ereszkedett,
  • a Richter papírjai 0,8 százalékkal 11 990 forintra drágultak,
  • a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,15 százalékkal 2 644 forintra kapaszkodott fel.

A nagypapírok melett a Waberer's is kiemelt befektetői figyelmet kaphat ma, miután az Equilor friss elemzésében közel 50 százalékos felértékelődési lehetőséget jelentő célárral kezdte meg a trsaság követését.

Az olajárak az előző napi, közel 10 százaékos ugrást követően tovább emelkednek. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 2,5 százalékkal 8,3 dollárra drágult, a WTI jegyzése pedig 2,8 százalékkal 80,4 dollárig szökött fel kilenc óráig.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint gyengüléssel indította a napot, a pesszimista nemzetközi befektetői hangulat nem kedvez a kockázatválalásnak. Az euró jegyzése a hajnali 359,5-es szintről indult felfelé, a tőzsdenyitás előtt átlépte a 360 forintot a kurzus. Kilenc órakor 0,2 százalékkal magasabban, 360,9 forinton állt a jegyzés.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 316,9 forintra emelkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákhoz képest vegyes a kép. A lengyel zlotyval tartja a lépést a hazai valuta, a cseh korona viszont 0,1 százékkal drágult.

Az iráni konfliktus fejleményei mellett a kora délután érkező júniusi amerikai inflációs adat lehet meghatározó a devizapiac mai mozgására nézve, a fogyasztói árak változása a Fed kamatdöntéseit is befolyásolhatja.

 

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