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Waberer's Nyrt.
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Equilor

Waberer's: elképesztően olcsó a részvény, hatalmas hozamra van kilátás – megérkezett a friss elemzés

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Az Equilor 7148 forintos célárral kezdte meg a magyar szállítmányozási vállalat részvényeinek követését. A Waberer's papírjai mélyen alulértékeltek lehetnek.
K. T.
2026.07.14, 08:44

Megkezdte a Waberer's részvényeinek követését az Equilor, amely átfogó elemzést tett közzé a magyar logisztikai társaságról. A brókerház vállalatértékelése alapján közel másfélszeres felértékelődési lehetőséget kínál a papír, amit ezért vételre ajánlanak.

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Olcsó a Waberer's, magas célár érkezett a logisztikai társaság részvényeire / Fotó: arie n bucky photography / Shutterstock

A kedd reggel publikált elemzés 7148 forintos célárat határozott meg a Waberer's részvényeire, ami 48 százalékos ralit vetít előre a következő 12 hónap során. 

A magas árfolyamvárakozást és a hozzá tartozó vételi ajánlást 

  • a diverzifikált és ellenálló működés, 
  • a több szegmensre kiterjedő folyamatos növekedés, 
  • az európai és ázsiai partnerekkel kötött szerződések, 
  • valamint a menedzsment sikeres akvizíciós tevékenységre vonatkozó erős képessége 

egyaránt támogatja az Equilor szerint.

Ezt támasztja alá a társaság 5,9-es P/E alapú értékeltségi mutatója is, amely alapján jelentős diszkonttal forog a szektortársak részvényein alapuló benchmark 14,2-es medián P/E rátájához képest.

Az elemzés kiemeli, hogy a Waberer’s tovább folytatja középtávú növekedési stratégiájának végrehajtását a szerződéses logisztika, a raktárfejlesztés, az intermodális szolgáltatások (kombinált vasúti és közúti fuvarozás), valamint az élet- és nem-életbiztosítási szegmensekben végzett diverzifikált tevékenysége révén. 

Folytatódhat a növekedés a Waberer's-nél

A 2025-ben jelentett árbevétel 7,7 százalékkal 816 millió euróra, míg az EBIT 28,8 százalékkal 58 millió euróra nőtt. A logisztika és a biztosítás közötti EBIT-megoszlás rendre 20,4 millió, illetve 37,6 millió euró volt. A biztosítási eredményt a Magyar Posta két biztosítótársaságának konszolidációja jelentős mértékben támogatta. 

A menedzsment 2026-os évre vonatkozó iránymutatása 55-62 millió euró EBIT-et vetít előre, amelyből a biztosítás 33-35 millió eurót, a logisztika pedig 22-27 millió eurót tesz ki. A 2031-ig tartó középtávú stratégia várakozásai szerint az EBIT meghaladja a 100 millió eurót, jelentős összetétel-változás mellett (~43 millió euró biztosítás és ~59 millió euró logisztika). 

A Waberer’s 2022 óta minden évben növelte az osztalékfizetését. A legutóbbi kifizetés részvényenként 143 forint volt. Az osztalék emelkedő pályája mellett a vállalat 2026 májusában lezárta a 200 millió forintos részvény-visszavásárlási programját is, amivel összességében a 2025-ös nettó eredményének 20 százalékát juttatta vissza a részvényeseknek 2026 közepéig.

 WABERERS részvény
WABERERS részvény12:08:54
Árfolyam: 4 800 HUF +40 / +0,83 %
Forgalom: 17 285 330 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A társaság részvényei közel 10 százalékot ereszkedtek az idén.

A részvényeket szintén követő Concorde legfrissebb, július eleji elemzésében 160 forinttal 6720 frintra emelte árfolyamvárakozását, a vételi ajánlás megerősítése mellett.

 

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