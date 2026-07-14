Megérkeztek a friss építőipari adatok – elemzők szerint a lakásépítések adhatnak támaszt az ágazatnak

Csökkenést mért a KSH az előző hónap teljesítményéhez képest is: a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 6,5 százalékkal alulmúlta a 2026. áprilisit – közölte a KSH.

Visszaesést mért a KSH mindkét építményfőcsoport termelésében (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Visszaesést mért a KSH mindkét építményfőcsoport termelésében

Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent:

az épületeké 4,2,

az egyéb építményeké 21,9 százalékkal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 19,1, az egyéb építmények építése 34,9 százalékkal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének csökkenését az út, vasút építése alágazat 46,2 százalékos visszaesése okozta, csaknem 38 százalékponttal hozzájárulva az ágazat teljesítményének zuhanásához.

A megkötött új szerződések volumene 21,9 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 3,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 38,9 százalékkal kisebb volt.

Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 7,6 százalékkal meghaladta a 2025. májusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,2, az egyéb építményekre vonatkozóké 10,9 százalékkal bővült.

2026 első öt hónapjában az építőipari termelés volumene 4,3 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Az építőipar nehéz időszakon van túl és az idei esztendő is tele van bizonytalansággal. Középtávon ugyanakkor a lakossági, a vállalati és a közbeszerzési piacon is élénkülés várható. A kedvezőbbé váló beruházási klíma és befektetői környezet az ágazat piaci lehetőségeit növeli, de a fenntarthatóság, illetve a digitalizáció terjedése az építési folyamatokban érezhető kihívást jelent – számoltunk be nemrég a Világgazdaság oldalán a GKI legfrissebb elemzéséről.

A lakásiparba kapaszkodhat az építőipar

Kéthavi emelkedés után májusban jelentős csökkenést mutatott az építőipar termelése a megelőző év azonos időszakához képest. Stabil növekedést csak az hozhatna szektorba, ha az állami és a vállalati megrendelések értéke növekedne, erre azonban még nincsnek jól látható indikátorok: a építőipar szerződésállománya még mindig alacsony, és csak szerény mértékben haladja meg a 2025-ös nem túl acélos szintet.