Aszály: már a történelmi 2022-esnél is rosszabb a növények állapota, tovább súlyosbodik a helyzet

Az ország túlnyomó részén tovább súlyosbodik a csapadékhiány, az elmúlt napok gyenge záporai és zivatarai csak kisebb körzetekben nedvesítették át átmenetileg a talajt. A HungaroMet július agrometeorológiai értékelése szerint jelentős, országos esőre lenne szükség ahhoz, hogy enyhüljön az aszály és mérséklődjenek a mezőgazdasági károk.

HungaroMet: országos eső nélkül tovább nőnek a mezőgazdasági károk. Már a történelmi 2022-esnél is súlyosabb az aszály Fotó: Havran Zoltán

Az elmúlt harminc napban a legtöbb térségben mindössze 5–25 milliméter csapadék hullott. Ez az ország túlnyomó részén kevesebb mint fele, helyenként alig harmada a sokéves átlagnak. Az elmúlt három hónap mérlege sem kedvezőbb: április közepe óta Magyarország területének csaknem felén még 100 milliméter eső sem esett.

Az ilyenkor megszokotthoz képest nagy területeken 50–120 milliméter csapadék hiányzik.

A felső egy méteres talajrétegből pedig sokfelé 120–160 milliméternyi nedvesség hiányzik a telített állapothoz képest.

Kissé kedvezőbb talajnedvességi viszonyok elsősorban a délnyugati országrészben, valamint helyenként északkeleten alakultak ki. A záporok által érintett kisebb foltokban a felszín közeli talajréteg szintén átnedvesedett, ez azonban nem jelent tartós megoldást.

Alacsony termésátlagokkal zárulhat az aratás

A kalászos gabonák betakarítása már a végéhez közelít, sok térségben magtárba került a termés. A HungaroMet értékelése szerint ugyanakkor a termésátlagok alacsonyak. Az elszórtan előforduló csapadék csak átmenetileg hátráltatta a betakarítást, a gabona minőségét azonban nem rontotta számottevően. A július eleji száraz idő ebből a szempontból kedvezett az aratási munkáknak.

Az alacsony hozamok hátterében elsősorban a tavaszi csapadékhiány áll. Áprilisban a repce a virágzás, az őszi árpa pedig a kalászhányás időszakában került kritikus helyzetbe. Bár májusban átmenetileg több térségben megszűnt az aszály, a szemképződéshez szükséges további csapadék már elmaradt. A június második felében érkezett rekordközeli hőség felgyorsította az érést, ezért a betakarítás a szokásosnál korábban, már június végén megkezdődött.

A napraforgó zöld tömege a 2022-es szintet sem éri el

Különösen kedvezőtlen a napraforgó helyzete. A növény országszerte virágzik, több táblán azonban már a virágzás vége közeledik. A műholdas mérések szerint az állományok zöld tömege rendkívül alacsony, még a történelmi aszállyal sújtott 2022-es év azonos időszakában mért szintet sem éri el.