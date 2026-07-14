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BaFin
Németország
cum-ex ügy
pénzügyi szektor
adócsalás

Bankok, biztosítók és befektetők is belerokkannak a német adócsalási ügybe: újabb milliárdos számlát kaptak a felelősök

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Évekkel a botrány kirobbanása után is egyre nő a számla. A német pénzügyi intézmények összesen csaknem 7 milliárd eurós veszteséggel számolnak az adócsalási ügyek miatt.
VG
2026.07.14, 09:18

Mintegy 7 milliárd eurós veszteséget szenvedett el a német pénzügyi szektor a hírhedt cum-ex és cum-cum adócsalási ügyletek miatt. A német pénzügyi felügyelet friss felmérése szerint bankok és biztosítók tucatjai már elszámolták vagy még mindig viselik a gigantikus botrány költségeit.

Bafin Frankfurt német
Bankok, biztosítók és más pénzügyi szereplők százai kerültek célkeresztbe a német adóhatóság vizsgálatai során / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Újabb mérföldkőhöz érkezett Németország egyik legnagyobb pénzügyi botránya: a német pénzügyi felügyelet (BaFin) hétfőn közzétett felmérése szerint 

a pénzügyi intézmények összesen mintegy 7 milliárd eurónyi költséget viselnek a hírhedt cum-ex és cum-cum ügyletek miatt.

A felmérés alapján 73 bank, 21 biztosító és további 12 pénzügyi vállalkozás számolt be arról, hogy már elszámolt veszteségeket vagy várható pénzügyi terheket könyvelt el a hatósági vizsgálatok következtében.

A botrány középpontjában olyan részvényügyletek álltak, amelyeket a német vállalatok osztalékfizetési időszaka köré szerveztek. A hatóságok szerint ezekkel a tranzakciókkal jogtalan adó-visszatérítéseket és adóelőnyöket értek el, ami milliárdos károkat okozott a német államkasszának.

Csúnyán ráfaragott a német pénzügyi szektor

A legnagyobb tételt az úgynevezett cum-cum ügyletek jelentik, amelyekhez 4,82 milliárd eurónyi költség kapcsolódik. Ezek lényege, hogy külföldi befektetők az osztalékfizetés előtt ideiglenesen német befektetőkre ruházták át részvényeiket. Mivel a hazai befektetők kedvezőbb adózási szabályok alá tartoztak, az osztalék után fizetendő tőkenyereség-adó jelentős részét meg lehetett takarítani. Az osztalék kifizetését követően a részvények visszakerültek eredeti tulajdonosaikhoz, a közvetítő pedig díjazásban részesült.

A másik konstrukció, az úgynevezett cum-ex – vagy osztalékszelvény-kereskedelem – további 2,2 milliárd eurós költséget okozott az érintett intézményeknek. Ennél a módszernél a részvények rendkívül gyors adásvétele miatt szándékosan összezavarták a tulajdonosi viszonyokat, így ugyanazon osztalék után több szereplő is jogosulatlanul igényelhetett adó-visszatérítést.

A csalássorozat különösen a 2008-as pénzügyi válság éveiben terjedt el. 

Azóta a német hatóságok nagyszabású nyomozásokat indítottak, amelyek során bankokat, befektetőket, ügyvédeket és pénzügyi tanácsadókat is felelősségre vontak. A cél az elvesztett adóbevételek minél nagyobb részének visszaszerzése, miközben az érintett pénzügyi intézményekre továbbra is jelentős jogi és pénzügyi kockázatok nehezednek.

Elítélték az évszázad rablásaként elhíresült cum-ex ügy egyik fontos szereplőjét

A cum-ex botrány a magyarországi áfacsalásokhoz hasonlóan az adó visszaigénylésén alapult, a különbség annyi, hogy ebben az ügyben az osztalékadót igényelték vissza olyan részvények tulajdonosai, akik nem is voltak jogosultak osztalékra.

 

 

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