Megjött a Pepco bejelentése: itt a vége, befejeződött a kivonulás – korszakhatárhoz érkezett a népszerű áruházlánci márka
A Pepco Csoport 2026. június 3-án jelentette be, hogy megállapodott a lengyelországi Dealz üzletág értékesítéséről. A tranzakcióval a vállalatcsoport lezárja az FMCG-kiskereskedelemből való kivonulását, és a jövőben kizárólag a magasabb növekedési és árréspotenciállal rendelkező Pepco márkára fókuszál. A vállalat legutóbbi jelentéséhez fűzött kommentárjuk szerint a stratégiai átalakulást erős harmadik negyedéves teljesítmény kísérte: a bevétel 8,5 százalékkal, az FMCG nélküli összehasonlítható árbevétel pedig 5,4 százalékkal nőtt. Az eredmények nyomán a vállalat javította egész éves várakozásait is, többek között magasabb árréssel, EBITDA-növekedéssel és mintegy 300 millió eurós szabad cash flow-val számol.
A Dealz eladásával lezárja FMCG-korszakát a Pepco
A Pepco Csoport legutóbbi pénzügyi negyedévére vonatkozó jelentése szerint a vállalat újra növekedést ért el: 2026 harmadik negyedévében a bevétel 8,5 százalékkal nőtt.
A csoport a lengyel piacon működő Dealz lánc eladása miatt ugyanakkor változtatnia kellett jelentésének struktúráján.
- az FMCG-termékek nélküli összehasonlítható (LFL, vagyos éves alapon, azonos üzletszámmal mért) árbevétel-növekedés 5,4 százalék volt;
- az FMCG-termékeket is figyelembe vevő LFL-növekedés 4,2 százalék, amit az új termékcsaládjainkra érkező pozitív vásárlói visszajelzés és a fokozottabb árközpontúság támogatott.
A növekedést Nyugat-Európa vezette, ahol a FMCG termékek nélküli árbevételek a negyedévben 15,0 százalékkal nőttek; Kelet-Közép-Európa déli régiója az FMCG nélküli növekedés tekintetében éves viszonylatban 3,6 százalékot, Kelet-Közép-Európa északi régiója pedig szintén 3,6 százalékot ért el az előző év erős összehasonlítási alapjaihoz képest
Kétéves összehasonlításban a 2026-os pénzügyi év harmadik negyedévében az FMCG-termékek nélküli árbevétel-növekedés 10,2 százalék volt, ami alátámasztja az alapvető üzleti tevékenység tartós javulását.
A vállalat bevétele 2026 harmadik negyedévében 1,08ö milliárd euró volt a Dealz eredményei nélkül. A Dealz bevétele 67 millió euró volt a jelzett időszakban. A Dealz nélkül vizsgált bevételnövekedés árfolyamhatástól megtisztíva 8,5 százalékot ért el.
A negyedév elején a teljes európai hálózatban
- 4 077 üzlet működött Pepco márkanév;
- 343 üzlet Dealz márkanév miatt.
Előbbi név alatt 84 új üzlet létesült 10 bezárása mellett. utóbbi márkanév alatt 1 egység zárt be.
Jót tesz a karcsúsítás a Pepco Csoportnak, 1 zlotyért szabadultak a Dealz-től
A Pepco Csoport korábban már bejelentette a stratégiaváltást, melynek keretében az FMCG-vonal leépítése tűnik a leglátványosabb, meghatázóbb lépésnek. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a brit Poundlandtól való megválás és a német piacon való tervek újragondolása mellett a Dealz-márka eladása is ennek része. A profitot már korábban megtisztították az FMCG-hez kapcsolódó adatoktól, melyek egyúttal jelentős emelkedést mutatnak.
A vállalatcsoport júniusban jelentette be, hogy megállapodott a Dealz Poland üzletágának eladásáról a Modella Capital nevű, európai kiskereskedelmi befektetésekre szakosodott befektető részére, névleges ellenértékért (1 zloty). Az eladás révén kizárólag a Pepco-üzletágra összpontosító vállalat jön létre.
A vállalat szerint ez már az utolsó lépés a stratégiaváltásban, melynek célja a nagyobb növekedési potenciállal és magasabb árréssel rendelkező Pepco ruházati és általános árucikk-üzletágra való összpontosítás.
Ezzel – a Poundland 2025. júniusi eladását követően – véglegesen lezárul a Csoport kivonulása a gyorsforgalmú fogyasztási cikkek (FMCG) kiskereskedelmi szektorából.
A tranzakcióhoz szükséges versenyjogi jóváhagyást a Modella már megkapta, a lezárás pedig a közeljövőben várható.
A vállalati várakozások szerint a Dealz nélküli egész éves nettó eredmény várhatóan meghaladja az 50 százalékot, a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó, módosított 234 millió eurós alapvető nettó eredményhez viszonyítva. A tőkeáttétel nélküli szabad cash flow jelenleg várhatóan körülbelül 300 millió euró lesz (korábban 250 millió euró felett). A Pepco Csoport továbbra is azzal számol, hogy a 2026-os pénzügyi évben várhatóan nettó 250 új üzletet nyit meg.