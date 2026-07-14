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Dealz
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Megjött a Pepco bejelentése: itt a vége, befejeződött a kivonulás – korszakhatárhoz érkezett a népszerű áruházlánci márka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Közzétette a 2026-os pénzügyi év harmadik nagyedéves időszakára vonatkozó jelentését a Pepco Csoport. A vállalat kiemeli: a közölt adatokat a nemrég még a csoporthoz tartozó Dealz nélkül kell tekinteni, mivel a lengyelországi Dealz üzletág eladásával a vállalat befejezte a kivonulást a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) kiskereskedelméből. Ami maradt, az a Pepco márka és a központi funkciók teljesítménye.
VG
2026.07.14, 09:50
Frissítve: 2026.07.14, 09:52

A Pepco Csoport 2026. június 3-án jelentette be, hogy megállapodott a lengyelországi Dealz üzletág értékesítéséről. A tranzakcióval a vállalatcsoport lezárja az FMCG-kiskereskedelemből való kivonulását, és a jövőben kizárólag a magasabb növekedési és árréspotenciállal rendelkező Pepco márkára fókuszál. A vállalat legutóbbi jelentéséhez fűzött kommentárjuk szerint a stratégiai átalakulást erős harmadik negyedéves teljesítmény kísérte: a bevétel 8,5 százalékkal, az FMCG nélküli összehasonlítható árbevétel pedig 5,4 százalékkal nőtt. Az eredmények nyomán a vállalat javította egész éves várakozásait is, többek között magasabb árréssel, EBITDA-növekedéssel és mintegy 300 millió eurós szabad cash flow-val számol.

Pepco, Dealz
A Pepco Csoport lezárta az FMCG-szektorból való kivonulást a Dealz jelképes összegért való értékesítésével (illusztráció)
Fotó: APA-PictureDesk /AFP

A Dealz eladásával lezárja FMCG-korszakát a Pepco

A Pepco Csoport legutóbbi pénzügyi negyedévére vonatkozó jelentése szerint a vállalat újra növekedést ért el: 2026 harmadik negyedévében a bevétel 8,5 százalékkal nőtt.

A csoport a lengyel piacon működő Dealz lánc eladása miatt ugyanakkor változtatnia kellett jelentésének struktúráján.

  • az FMCG-termékek nélküli összehasonlítható (LFL, vagyos éves alapon, azonos üzletszámmal mért) árbevétel-növekedés 5,4 százalék volt;
  • az FMCG-termékeket is figyelembe vevő LFL-növekedés 4,2 százalék, amit az új termékcsaládjainkra érkező pozitív vásárlói visszajelzés és a fokozottabb árközpontúság támogatott.

A növekedést Nyugat-Európa vezette, ahol a FMCG termékek nélküli árbevételek a negyedévben 15,0 százalékkal nőttek; Kelet-Közép-Európa déli régiója az FMCG nélküli növekedés tekintetében éves viszonylatban 3,6 százalékot, Kelet-Közép-Európa északi régiója pedig szintén 3,6 százalékot ért el az előző év erős összehasonlítási alapjaihoz képest

Kétéves összehasonlításban a 2026-os pénzügyi év harmadik negyedévében az FMCG-termékek nélküli árbevétel-növekedés 10,2 százalék volt, ami alátámasztja az alapvető üzleti tevékenység tartós javulását.

A vállalat bevétele 2026 harmadik negyedévében 1,08ö milliárd euró volt a Dealz eredményei nélkül. A Dealz bevétele 67 millió euró volt a jelzett időszakban. A Dealz nélkül vizsgált bevételnövekedés árfolyamhatástól megtisztíva 8,5 százalékot ért el.

A negyedév elején a teljes európai hálózatban

  • 4 077 üzlet működött Pepco márkanév;
  • 343 üzlet Dealz márkanév miatt.

Előbbi név alatt 84 új üzlet létesült 10 bezárása mellett. utóbbi márkanév alatt 1 egység zárt be.

Jót tesz a karcsúsítás a Pepco Csoportnak, 1 zlotyért szabadultak a Dealz-től

A Pepco Csoport korábban már bejelentette a stratégiaváltást, melynek keretében az FMCG-vonal leépítése tűnik a leglátványosabb, meghatázóbb lépésnek. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a brit Poundlandtól való megválás és a német piacon való tervek újragondolása mellett a Dealz-márka eladása is ennek része. A profitot már korábban megtisztították az FMCG-hez kapcsolódó adatoktól, melyek egyúttal jelentős emelkedést mutatnak.

A Dealz lengyelországi lánc eladásával befejezi az FMCG-piacról való kivonulást a Pepco
Fotó: Wikipedia Commons

A vállalatcsoport júniusban jelentette be, hogy megállapodott a Dealz Poland üzletágának eladásáról a Modella Capital nevű, európai kiskereskedelmi befektetésekre szakosodott befektető részére, névleges ellenértékért (1 zloty). Az eladás révén kizárólag a Pepco-üzletágra összpontosító vállalat jön létre. 

A vállalat szerint ez már az utolsó lépés a stratégiaváltásban, melynek célja a nagyobb növekedési potenciállal és magasabb árréssel rendelkező Pepco ruházati és általános árucikk-üzletágra való összpontosítás. 

Ezzel – a Poundland 2025. júniusi eladását követően – véglegesen lezárul a Csoport kivonulása a gyorsforgalmú fogyasztási cikkek (FMCG) kiskereskedelmi szektorából. 

A tranzakcióhoz szükséges versenyjogi jóváhagyást a Modella már megkapta, a lezárás pedig a közeljövőben várható. 

A vállalati várakozások szerint a Dealz nélküli egész éves nettó eredmény várhatóan meghaladja az 50 százalékot, a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó, módosított 234 millió eurós alapvető nettó eredményhez viszonyítva. A tőkeáttétel nélküli szabad cash flow jelenleg várhatóan körülbelül 300 millió euró lesz (korábban 250 millió euró felett). A Pepco Csoport továbbra is azzal számol, hogy a 2026-os pénzügyi évben várhatóan nettó 250 új üzletet nyit meg.

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