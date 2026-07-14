Megjött a Pepco bejelentése: itt a vége, befejeződött a kivonulás – korszakhatárhoz érkezett a népszerű áruházlánci márka

A Pepco Csoport 2026. június 3-án jelentette be, hogy megállapodott a lengyelországi Dealz üzletág értékesítéséről. A tranzakcióval a vállalatcsoport lezárja az FMCG-kiskereskedelemből való kivonulását, és a jövőben kizárólag a magasabb növekedési és árréspotenciállal rendelkező Pepco márkára fókuszál. A vállalat legutóbbi jelentéséhez fűzött kommentárjuk szerint a stratégiai átalakulást erős harmadik negyedéves teljesítmény kísérte: a bevétel 8,5 százalékkal, az FMCG nélküli összehasonlítható árbevétel pedig 5,4 százalékkal nőtt. Az eredmények nyomán a vállalat javította egész éves várakozásait is, többek között magasabb árréssel, EBITDA-növekedéssel és mintegy 300 millió eurós szabad cash flow-val számol.

A Pepco Csoport lezárta az FMCG-szektorból való kivonulást a Dealz jelképes összegért való értékesítésével (illusztráció)

Fotó: APA-PictureDesk /AFP

A Dealz eladásával lezárja FMCG-korszakát a Pepco

A Pepco Csoport legutóbbi pénzügyi negyedévére vonatkozó jelentése szerint a vállalat újra növekedést ért el: 2026 harmadik negyedévében a bevétel 8,5 százalékkal nőtt.

A csoport a lengyel piacon működő Dealz lánc eladása miatt ugyanakkor változtatnia kellett jelentésének struktúráján.

az FMCG-termékek nélküli összehasonlítható (LFL, vagyos éves alapon, azonos üzletszámmal mért) árbevétel-növekedés 5,4 százalék volt;

az FMCG-termékeket is figyelembe vevő LFL-növekedés 4,2 százalék, amit az új termékcsaládjainkra érkező pozitív vásárlói visszajelzés és a fokozottabb árközpontúság támogatott.

A növekedést Nyugat-Európa vezette, ahol a FMCG termékek nélküli árbevételek a negyedévben 15,0 százalékkal nőttek; Kelet-Közép-Európa déli régiója az FMCG nélküli növekedés tekintetében éves viszonylatban 3,6 százalékot, Kelet-Közép-Európa északi régiója pedig szintén 3,6 százalékot ért el az előző év erős összehasonlítási alapjaihoz képest

Kétéves összehasonlításban a 2026-os pénzügyi év harmadik negyedévében az FMCG-termékek nélküli árbevétel-növekedés 10,2 százalék volt, ami alátámasztja az alapvető üzleti tevékenység tartós javulását.

A vállalat bevétele 2026 harmadik negyedévében 1,08ö milliárd euró volt a Dealz eredményei nélkül. A Dealz bevétele 67 millió euró volt a jelzett időszakban. A Dealz nélkül vizsgált bevételnövekedés árfolyamhatástól megtisztíva 8,5 százalékot ért el.