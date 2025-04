Lakossági bankszámlák: változatlanul tízezreket fizetnek egyetlen új ügyfélért a pénzintézetek

Bár a lakossági bankszámlák díjai kapcsán több önkorlátozó lépést is vállaltak az elmúlt hetekben a pénzintézetek, úgy tűnik, az új ügyfelek megszerzésére irányuló akciókkal ennek ellenére sem hagynak fel a pénzügyi szolgáltatók – derül ki a hitelintézetek honlapjain közzétett információkból.

A lakossági bankszámlák költsége sok tételből tevődik össze, ezért bankváltás előtt is érdemes alaposan tájékozódni / Fotó: Shutterstock

Ahogy arról korábban a Világgazdaság korábban beszámolt, a Magyar Bankszövetségnek a kormánnyal és a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott egyeztetései után a szervezet több önkorlátozó lépést is vállalt a lakossági bankszámlák díjaival kapcsolatosan. Az utóbbiak kapcsán Kovács Levente, a bankszövetség főtitkára emlékeztetett arra: a kormányzati kérésnek eleget téve a lakossági bankok egymás után jelentették be önkéntes díjkorlátozásaikat, a kedvezmények a lakossági bankszámlákra, bankkártyákra vonatkoznak. Azok a bankok – tette hozzá –, amelyek 2025-re már bejelentették a jogszabály szerinti inflációs díjemelésüket vagy tételes visszatérítéssel, illetve tartós kedvezmény biztosításával, vagy ügyfélcsoport szinten azonos összegű visszatérítéssel ellensúlyozzák azt.

A bankok emellett vállalták, hogy jövő év, azaz 2026. június 30-ig az inflációs és egyéb, belső működési költségüket nem érvényesítik lakossági ügyfeleikkel szemben

– mondta a főtitkár. (Az utóbbit egyébként az érintettek sorban, egyenként is megerősítették.)

A lakossági bankszámláknál is kemény harc folyik az új ügyfelekért

Önkorlátozó lépések ide vagy oda, a bankok változatlanul folytatják a küzdelmet az új lakossági számlavezetőkért, és esetenként több tízezer forintnyi egyszeri jóváírást is hajlandók adni azért, ha valaki náluk választ magának új számlacsomagot. Az ajándékpénznek persze ára van: az egyszeri jóváírásért cserébe az újdonsült ügyfélnek a legtöbb esetben bankkártyát is kell igényelnie a számla mellé, a jövedelmét helybe kell utaltatnia, de általános elvárásnak számít a hűségidő vállalása vagy a marketingnyilatkozat aláírása is.

Jellemző feltétel mindezek mellett az online csatornán történő számlanyitás, illetve az internet- vagy mobilbanki szerződés megléte is.

A választék pedig igen széles: most is több nagybanknál fut egyszeri jóváírási akció, de több pénzintézet kínál nulla forintos számlavezetési díj mellett elérhető csomagokat is – persze bizonyos feltételek teljesítése mellett.

A CIB Banknál most az ECO Bankszámlánál érhető el nullaforintos számlavezetési díj, ha az új ügyfél számlájára legalább a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő havi jóváírás érkezik, de a csomagban az első évben díjmentesen használható a megfelelő betéti kártya is. A CIB a Családi Flottacsomagjához kapcsolódó kampányában most ajándékpénzt is kínál: június 15-ig minden, újonnan CIB ECO vagy CIB ECO Plusz bankszámlát nyitó és a flottacsomagba lépő ügyfél, aki teljesíti a promóciós szabályzatban rögzített egyéb feltételeket is, 40 ezer forintos jóváírást kap.

Az Ersténél 40 ezer forintos egyszeri jóváírás járhat az online számlanyitásért cserébe, ha az ügyfél teljesíti a megfelelő feltételeket. Az Erste emellett a Privilégium X díjcsomagját kínálja nulla forintos ügyfélkapcsolati (számlavezetési) díjjal és több egyéb kedvezménnyel. Ennek ugyanakkor egyebek mellett az a feltétele, hogy a számlára legalább havi 225 ezer forintnyi jóváírás – vagy két részletben 300 ezer forint – érkezzen, és az ügyfélnek a számlakivonatot elektronikusan kell igényelnie.

A Gránit Banknál a szelfivel bankszámlát nyitó új ügyfelek most 40 ezer forintos egyszeri jóváírásban részesülhetnek, ha teljesítik a vonatkozó feltételeket. A pénzintézet emellett most a rendszeres befektetést vállaló új ügyfeleket is jutalmazza: abban az esetben ugyanis, ha a banknál szelfivel számlát nyitó ügyfél vállalja, hogy 12 hónapig, havi rendszerességgel megtakarítás céljára befektetési jegyet vásárol minimum havi ötezer forint értékben, a Gránit Bank a harmadik hónapban befektetési jegy formájában jóváírja az első hónapban befektetett teljes összeget, maximum 40 ezer forintig.

A K&H-nál 40 ezer forint jóváírás jár az új lakossági számla nyitásáért. Erre viszont akkor számíthat az ügyfél, ha legalább havi 150 ezer forint jóváírás történik a számlán, és teljesülnek az egyéb feltételek is. A bankváltásra a K&H-nak megbízást adó ügyfelek további 20 ezer forintnyi jóváírásra számíthatnak a pénzintézetnél, ha teljesülnek az elvárt feltételek.

Az MBH Bank Prémium Számlacsomagjánál nulla forintos a havi számlavezetési díj, de nulla forint a csomaghoz tartozó Mastercard Platinum bankkártya első éves díja is. A kedvezmények feltétele, hogy az ügyfél legalább nyolcmillió forintos összegegyenleggel rendelkezzen a pénzintézetnél, és a számlakivonatát is elektronikusan kérje.

Az OTP Banknál a Smart számlacsomag érhető el nullaforintos számlavezetési díj mellett, ha teljesülnek a kért feltételek. A csomaghoz tartozó kártya díja az első évben szintén nulla forint – egyéb kedvezmények mellett.

A Raiffeisen Banknál számlát nyitó új ügyfelek 40 ezer forintos jóváírást kaphatnak, ha a lehetséges feltételek valamelyikének teljesítésével lenullázzák a havi számlavezetési díjukat is. Ha az újdonsült számlavezető megtakarítási számlát is nyit, és hat hónapon át legalább ötezer forinttal növeli az ott elhelyezett megtakarítását, újabb 40 ezer forintot kaphat.

Az UniCredit Banknál a mobilappon keresztül számlát nyitó ügyfelek 35 ezer forintos jóváírást kaphatnak, ha betéti kártyát is igényelnek a számlához. A jóváírásnak (és a számlacsomagokhoz járó egyéb kedvezményeknek) a feltétele ugyanakkor, hogy az ügyfél jövedelme is a pénzintézethez érkezzen.

Persze a számlavezető bankjuk leváltásán gondolkodó ügyfeleknek nem elsősorban a kínált ajándékpénz, vagy az induló kedvezmények alapján érdemes elsősorban választaniuk, hanem a bankolási szokásaik alapján érdemes számlacsomagot keresniük. Ebben az MNB honlapjáról elérhető bankszámlaválasztó program mellett segítséget nyújthatnak az online bankszámla kalkulátorok is.