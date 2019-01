Nagyokat mozgott az angol font árfolyama

Stabilizálódott az angol font árfolyama szerda hajnalban az előző esti volatilis kereskedés után, miután a várakozásoknak megfelelően hatalmas arányban elutasította a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást.

Kedden a font egész nap gyengült a dollárhoz képest, és a parlamenti vita végére már több mint egy százalékos mínuszban állt. A szavazás eredményének ismertetése után azonban gyors emelkedésnek indult, mivel piaci vélemények szerint a miniszterelnök méretes veresége arra kényszerítheti Nagy-Britanniát, hogy több lehetőséget is fontolóra vegyen.

Szerda reggel fél nyolckor 1,2858 dolláron jegyezték a fontot a nemzetközi bankközi devizapiacon, stagnált az árfolyam. Kedden az 1,2670 és 1,2917 dollár közötti sávban mozogtak a jegyzések, a napi minimumot este nyolc óra előtt érte el az árfolyam.

Hasonlóképpen alakult az euróval szembeni árfolyam is: a szavazás előtti mélypontot gyors felpattanás követte és a hajnali kereskedésben viszonylag stabilan alakultak a jegyzések.

Szerda reggel fél nyolckor 1,1266 eurón jegyezték az angol fontot, 0,03 százalékkal erősödött az árfolyam a keddi 1,1264 eurós záráshoz képest. Kedden az 1,1135 és 1,1295 euró közötti sávban mozgott a font árfolyama.

A Brexit-megállapodás ellen 432 képviselő szavazott, vagyis az alsóház 230 fős többséggel vetette el az Európai Unióval kötött alkut. Ez volt a modern brit parlamentarizmus történetének legnagyobb arányú kormányzati veresége. Theresa May konzervatív párti miniszterelnök nem kíván lemondani, viszont az ellenzéki Munkáspárt bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kormány ellen, és ezt az alsóház már szerdán tárgyalja is.

Londoni elemzői vélemények szerint még mindig annak van a legnagyobb esélye, hogy a kilépési megállapodást valamilyen formában a parlament később elfogadja. Mindazonáltal vannak olyan aggodalmak, hogy politikai zűrzavarba torkollhat az ügy, és végül a legrosszabb forgatókönyv, a rendezetlen kiválás valósul meg.