A 4 milliárdosok klubjába került a Szallas.hu

Mintegy 20 százalék feletti bővüléssel 4,17 milliárd forintos rekordbevételt ért el 2018-ban a Szallas.hu Kft., míg a cég által Romániában tavaly vásárolt Travelminit.ro megkétszerezte árbevételét és az egyik legnagyobb üdülési csekk elfogadóvá vált. A Szallas.hu előrejelzése szerint idén további növekedés várható a belföldi turizmus terén, amit az egyre intenzívebb turisztikai fejlesztések, így például a Kisfaludy Program is támogatnak.

Több mint 1 millió vendégéjszakát foglaltak le a Szallas.hu oldalán 2018-ban, ami pénzügyi értelemben 21 százalékos növekedést és 4,17 milliárd forintos bevételt jelentett. A cég létszámban is jelentősen gyarapodott, magyarországi és külföldi alkalmazottainak száma a tavalyi évben 107-ről 127-re nőtt, Kolozsváron a Travelminit létszáma pedig elérte a 35 főt. „2018-ban már rendkívül aktívvá váltunk a környező országokban is. Év elején vásároltuk fel lengyel vetélytársunkat, mely azóta már technológiai és szervezeti értelemben is a részünkké vált, de ide sorolnám a Travelminit International SRL-ben szerzett tulajdonrészt is, melynek révén a középtávú cél a piacvezető pozíció megszerzése Romániában.

A Travelminit egyébként a tavalyi évben duplázott, bevétele átlépte a 200 millió forintot, miközben az egyik legnagyobb üdülési csekk elfogadó is lett

– mondta Szigetvári József, a Szallas.hu ügyvezetője.

Mindeközben a cég Magyarországon kínált szálláshelyeinek száma tavaly átlépte a tízezret, míg nemzetközi szinten már közel 470 ezer egyedi ajánlat érhető el. „A Szallas.hu missziója semmit nem változott, célunk továbbra is boldog pillanatokkal szolgálni a belföldi utazóknak. Ebbe éppúgy beletartozik a havi 200 ezres olvasótáborral rendelkező utazási blogunk, mint a belföldi élményprogramokhoz kedvezményeket kínáló szolgáltatásunk. Utóbbihoz már 950 magyarországi partner csatlakozott, többek között olyan nevek, mint pl. a Hévízi Tófürdő, a Balatoni Hajózási Zrt. vagy például az egri vár” – kommentálta Szigetvári.

Fenntartható a növekedés

A Szallas.hu előrejelzése alapján a belföldi turisztikai piac 2019-ben is tovább bővülhet.

Úgy látjuk, hogy mindez nemcsak a vendégéjszakák számában és a bevételben, hanem a szolgáltatások minőségének folyamatos javulásában is megmutatkozik majd, melyben hangsúlyos szerepe van, illetve lesz a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programnak

– tette hozzá az ügyvezető. Ami pedig a további trendeket illeti, az előfoglalási adatok alapján 2019-re még inkább igaz, hogy egyre tudatosabb a magyar, ha utazásról van szó: átlagosan már akár 130 nappal előre lefoglaljuk szállásunkat, ráadásul ezt egyre többször okostelefon segítségével tesszük meg.

A dinamikus külföldi terjeszkedés 2019-ben is markáns cél, a Szallas.hu idén Romániában meg szeretné háromszorozni a forgalmát. A vállalat Lengyelországban is intenzív bővülésre számít a 2018 szeptemberében sikeresen zárult akvizíció eredményeként, ugyanakkor Horvátországban is 30 százalék növekedés a cél.

Mindezek mellett a környező országokban továbbra is keressük a potenciális partnereket tulajdonosunk, a PortfoLion támogatásával, hogy újabb beruházások révén tovább erősítsük a pozíciónkat

– zárta a jövő évvel kapcsolatos tervei felvázolását Szigetvári József.