Vírushelyzetben is jól teljesített a vállalati üzletág

A Budapest Bank vállalati üzletága a vírushelyzet ellenére is folytatta évek óta tartó növekedési pályáját, és minden főbb mutatóban terv felett teljesített. A kkv szektor szereplői továbbra is bíznak a bankban, tavaly újabb 680 kis- és középvállalkozás választotta pénzügyi partnerének, ami továbbra is a második legtöbb a piacon.

A gazdaságvédelmi termékekből több mint 170 milliárd forintnyit juttatott a hazai cégeknek, és a továbbiakban is élen kíván járni az új gazdaságélénkítő hitelek, így a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön közvetítésében is.

A Budapest Bank vállalati üzletága 2019-ben története legjobb eredményét érte el, a gazdasági környezet, valamint, a bank saját erőforrásai további dinamikus növekedést vetítettek elő a 2020-as évben. Az első negyedév eredményei igazolták is a várakozásokat, azonban a vírushelyzet merőben új kihívások elé állította a gazdaság szereplőit, így a bankokat is.

A hiteltörlesztési moratórium bevezetése, és helyes alkalmazása jelentette az első feladatot, azonban az üzletág és a vállalati ügyfelek is jól vették az akadályt, közel 70 százalékuk az eredeti ütemezés szerint fizeti vissza a kölcsöneit.

A hazai vállalkozásoknak hamar égető szüksége lett kedvezményes hitelkonstrukciókra, amelyek segítettek megőrizni a likviditásukat, megtartani a munkahelyeket és biztosítani, hogy a beruházásaikat ne kelljen leállítaniuk. A helyzetet felismerve a bank a lehető leghamarabb elérhetővé tette a Gazdaságvédelmi Akcióterv hitelprogramjait számukra, amelynek meg is lett az eredménye; a bank több mint 170 milliárd forintnyi kamattámogatott kölcsönt juttatott a hazai gazdaságba.

Különösen népszerű volt az NHP Hajrá! Program, amelyből 80 milliárd forintot, az EXIM Kárenyhítő Program, amelyből 56 milliárd forintot, illetve a Széchenyi Kártya Program, amelyből 37 milliárd forintot használtak fel a hazai cégek beruházásokra és forgóeszközök finanszírozására.

Az MFB Pontokon igényelhető, Európai Unió által támogatott GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogramban több mint 21 milliárd forintnyi kölcsönt közvetített a hazai vállalatok számára.

A kkv szektor bizalma továbbra is töretlen, tavaly újabb 680 kis- és középvállalkozás választotta a bankot pénzügyi partnerének, és ez továbbra is második legtöbb a piacon. A vállalati hitel- és lízingállomány az évek óta tudatosan épített diverzifikált portfóliónak is köszönhetően változatlan, 868 milliárd forint maradt, amelynek legnagyobb részét, 614 milliárd forintot a kkv hitelállomány tesz ki.

Az üzletág bevételei 6 százalékkal, folyószámla forgalma 10 százalékkal, betétállománya pedig 23 százalékkal gyarapodott.

A Budapest Lízing 130 milliárdos portfoliójával továbbra is a termelőeszköz finanszírozási piac egyik vezető szereplője, amely a nagyhaszongépjármű szegmensben közel 20 százalékos részesedéssel évek óta piacvezető. A gazdaságvédelmi hitelprogramok közvetítésében is különösen aktív volt, az NHP Hajrá! Program hiteleiből 11 milliárd forinttal, az EXIM Kárenyhítő Program termékeiből pedig 17 milliárd forinttal járult hozzá a gazdasági szereplők további fejlődéséhez.

Kiemelt üzleti stratégiánk, hogy a különböző támogatott hiteltermékeket minél gyorsabban tudjuk nyújtani a vállalkozásoknak, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a nehéz helyzetbe került cégeknek minden nap számíthat

– jelentette ki Kasziba Levente a Budapest Bank vállalati üzletág vezetője.

Felhívta a figyelmet, hogy nem lesz ez másként 2021-ben sem.

Célunk, hogy fenntartsuk hitelezési aktivitásunkat, és továbbra is a lehető legtöbb eszközzel támogassuk a szektort a versenyképesség megtartásában vagy növelésében. Ennek megfelelően, amint lehetséges, a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt is elérhetővé tesszük ügyfeleink számára

– tette hozzá.