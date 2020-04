Egyszeri adót vetnek ki a bankszektorra

Egyszeri adót vetnek ki a pénzintézeti szektorra, az adó kulcsa az adóalap 50 milliárd forint feletti részének 0,19 százaléka, a költségvetésbe befolyó összeg 55 milliárd forint lesz, amelyet három egyenlő részben kell befizetni – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy

a magyar bankrendszer szilárd, működése stabil, 2019 pedig az egyik legsikeresebb éve volt a Magyarországon működő pénzintézeteknek. Ez megfelelő alapot teremt ahhoz, hogy a mostani veszélyhelyzetben a bankszektor is részt vállaljon a rendkívüli terhekből.

A kötelezettséget a pénzintézeteknek külön bevallással kell majd teljesíteniük és június 10-ig, szeptember 10-ig, valamint december 10-ig kell befizetniük.

Varga Mihály kiemelte, hogy a bankrendszer a következő öt évben egyenlő mértékben levonva a bankadóból ezt az összeget visszakapja, tehát egyszeri előrehozott adóbefizetésről van szó.

Átfogó intézkedésekről döntöttek

Az ország éves jövedelmének 20 százalékát fordítják a koronavírus elleni védekezésre – jelentette be szerdán Varga Mihály. Orbán Viktor hétfőn újabb gazdaságvédelmi akciótervet jelentett be. Szombaton pedig Gulyás Gergely jelentett be járványügyi intézkedéseket. Továbbá kedden az MNB is átfogó intézkedésekről döntött.