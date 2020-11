Felgyorsult az áttérés a mobilfizetésre

Az európaiak fizetési szokásai hatalmas átalakuláson mennek keresztül. A vásárlók egyértelműen az érintésmentes fizetést részesítik előnyben, a Visa tapasztalatai szerint jelenleg a

személyes fizetések 80 százaléka érintés nélkül történik Európában.

A fizetési szokásokban történő elmozdulás már a globális járvány előtt látható volt, de kétség nem férhet hozzá, hogy ez a trend felgyorsult, amióta az életünk drámaian átalakult az év elejétől kezdve.

Ezen belül egy másik változás is megfigyelhető: egyre többen fizetnek mobiltelefonnal. Egyes országokban már jelenleg is a mobilfizetések túlsúlyát tapasztaljuk. A Visa hat európai országban folytatott kutatása szerint átlagosan a fogyasztók 34 százaléka használ mobiltárcát – de Norvégiában ez a szám eléri a 84 százalékot.

Kutatásuk választ ad arra is, hogy a fogyasztók miért a mobilfizetést részesítik előnyben.

A mobiltárca használói fő okként a kényelmet jelölték meg. Ez talán nem meglepő, ha azt vesszük, hogy a mobil érintésmentesen, a fizikai kártya nélkül teszi lehetővé a fizetést. Fontos előny ugyanakkor az is, hogy a mobiltelefonnal végrehajtott fizetéseket a Visa token technológiája támogatja, amely alapvető szerepet tölt be ügyfeleink csalás elleni védelmében. Az idei év során bekövetkező változásokkal párhuzamosan azt tapasztaltuk, hogy a csalások csökkenése a 25 százalékot is elérte az európai Visa kártyáknál 2019 hasonló időszakához képest.

A kutatás arra is rámutatott, hogy sokan ma még nincsenek tisztában a mobilfizetés minden előnyével.

A mobiltárcát eddig még nem használók közel háromnegyede (72 százalék) nem tudta, hogy mobillal az internetes applikációkban történő vásárlások során is lehet fizetni, ami megkíméli a kártyabirtokosokat a kártyájuk előkeresésétől és az adatok begépelésétől. Ezen ismeretek terjedésével a mobilfizetések számának további növekedésére lehet számítani a jövőben is.

Egyes országokban a növekedést korlátozhatja, hogy nem minden vállalkozás fogad el mobilfizetést. A Visa „Untapped” elnevezésű kezdeményezése részeként több partnerrel is együttműködve a kontinensen azon dolgozik, hogy növelje a mobilfizetést elfogadó kereskedők számát. A Visa és a Google egyes kártyakibocsátókkal együttműködve kiterjesztik a Google Pay szolgáltatást, amely most újabb 10 európai országban vált elérhetővé, köztük Magyarországon is. Ez azt jelenti, hogy az Android eszközzel rendelkező ügyfeleknek hazánkban is lehetősége nyílik Visa kártyájukkal ezt

az egyszerű és biztonságos fizetési módot használni azon kibocsátóknál, akik erre már felkészültek.