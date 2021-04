Meglovagolnák a felépülő bizalmat

A Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) az elmúlt évben hatalmasat nőtt, de egy nemzetközi bankházhoz képest még kicsi a hitelportfóliója. Mekkora fejlődési potenciált látnak a pénzintézetben?

Való igaz, bankunk bruttó hitelportfóliója 27 százalékkal nőtt tavaly, így hitel és dokumentációs portfóliónk elérte az 1077,8 millió eurót, s más kulcsfontosságú mutatók terén is sikerült terven felül teljesítenünk, ám összességében a növekedés lényegében megfelelt az érvényben lévő stratégiai és üzleti tervünknek. A tavalyi, kihívásokkal teli külső környezet ellenére arra törekedtünk, hogy mind a kilenc tagállam érdekében fokozatosan bővítsük beruházásainkat és tevékenységeink körét. Jelenleg dolgozunk a következő, 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiánk megtervezésén, amely továbbra is a növekedésre fókuszál. A székhely Budapestre költöztetése pozitív lendületet adott a márkaismertség növelésének, hozzájárult piaci helyzetünk és hitelminősítésünk javításához.

Erre a lendületre szeretnénk építeni.

Nem hasonlítgatjuk magunkat a többi multilaterális fejlesztési bankhoz, legfeljebb az innovatív folyamatok átvétele vagy az igényeinknek megfelelő eszközök tekintetében. A bank méretét tekintve nem túl nagy, de ez egyben a versenyképességhez szükséges rugalmasságunkat is biztosítja. Mi magunkat egy rendkívül változatos részvényesi bázissal rendelkező „butikbanknak” tartjuk, amely tevékenységével piaci rést céloz meg – a közepes méretű vállalkozások finanszírozása, tagországaink fenntartható fejlődésének és növekedésének előmozdítása a cél. Rengeteg potenciál van ezen a területen, mi arra törekszünk, hogy a növekvő igények kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokat biztosítsuk.

Az NBB számára nagy siker a negatív kamaton történő kötvénykibocsátás – főleg annak fényében, hogy az év második felétől erős inflációs nyomás várható.

Mennyire lehet támogatni a kötvényalapú forrásszerzést, s van-e terv arra, hogy az idén még „bespájzolnak”?

Az NBB finanszírozási igényét az általunk biztosított hitelek iránti kereslet határozza meg.

A bank hosszú távú finanszírozási eszközeinek teljes volumene a 2021. március 31-i adatok szerint elérte az 1,05 milliárd eurót, amelyből 982,3 millió ­euró saját kibocsátású értékpapír, 77 millió ­euró pedig más forrásból származik. A magas szintű, hosszú távú hitelminősítések – mi vagyunk az egyetlen multilaterális fejlesztési bank, amelyet a Fitch felminősített 2020-ban – s az NBB sikeres pozicionálása elnyerte a befektetők bizalmát, s ez lehetővé tette a banknak, hogy a globális pénzügyi piacok volatilitása ellenére alacsony, esetenként negatív kamatú finanszírozási eszközöket bocsásson ki.

Az NBB papírjai­val a bukaresti, a budapesti, a moszkvai, a prágai és a bécsi tőzsdén kereskednek. Tavaly a bank egy MTN-programot jegyzett be a dublini tőzsdén, ez az eszköz biztosítja számunkra azt a rugalmasságot, amely a tagállamaink helyi pénznemében történő finanszírozáshoz szükséges, hogy aztán a kölcsönöket biztosítani tudjuk.

Az NBB finanszírozási portfóliójában tavaly 6 százalékról 14 százalékra nőtt a Magyarországon finanszírozott beruházások aránya, ám még ezzel sem érjük el a 17,16 százalékos részvényesi súlyunkat.

Mikorra várható legalább ilyen arány elérése?

Az új hitelekkel az NBB-nél különböző értékelési szakaszokban lévő magyarországi projektportfólió meghaladja a 150 millió eurót, ami már 15 százalékos részarány.

Ugyanakkor a hitelportfólió részesedésének a befizetett tőke részesedésével való összehasonlítása nem különösebben releváns.

Magyarország részesedése a befizetett tőkében alig haladja meg a 65 millió ­eurót, míg a bank újraindítása óta a magyar vállalatok érdekében eszközölt befektetések meghaladják a 373 millió eurót, és tovább növekednek.

Nagy nemzetközi bankok a direkt projekt­finanszírozás mellett általában refinanszírozási keretprogramokat hirdetnek, amelyekben olcsó forrást biztosítanak kereskedelmi banki partnereknek, akik azt jellemzően a kkv-k számára tudják meghirdetni.

Az NBB-ben vannak ilyen tervek?

A tagállamainkban mi is pénzügyi közvetítőkön keresztül dolgozunk, hiszen a helyi partnerek jobb kockázati feltételeket és jobb piaci ismereteket biztosítanak. Ezenkívül rendszeresen részt veszünk más pénzügyi intézményekkel, köztük kereskedelmi bankokkal létrehozott konzorciumokban és hasonló ügyletekben.

A külső partnerekkel végrehajtott ügyletek aránya a hitelportfólió 34 százalékát teszi ki.

Jelenleg a piacon likviditásbőség van, a nagyvállalatok igen könnyen tudnak rendkívül olcsó forráshoz jutni – ebben a szegmensben az igazán jó beruházások finanszírozásában is versenyezni kell. Vagy olyan projekteket kell felkarolni, amelyeknél viszonylag szabad utat tudnak biztosítani, például állami nagyprojekteket. Ez viszont így nem oszlatja el az NBB-t iránti bizalmatlanságot.

Milyen további bizalomépítő lépéseket látna szükségesnek?

A tagállamainkban futó ügyleteink, hitelminősítésünk és befektetői bázisunk folyamatos diverzifikálása és finanszírozási költségeink csökkenése épp a bizalom növekedését mutatja. Az NBB mint márka az Európába való átköltöztetés óta egyre elismertebb, a szó legpozitívabb értelmében. Napról napra növekszik a bankunk és a vállalatok, illetve pénzügyi intézetek közötti párbeszéd intenzitása. Hosszabb távú, nagyobb, tagállamaink számára stratégiailag fontosabb ügyletek valósulnak meg portfóliónkban. Folyamatosan fejlődünk, és nem szándékozunk lassítani.

Régiós pénzügyi központ lett Budapest

VG | Az új budapesti székhely fontos állomása a Nemzetközi Beruházási Bank történetének, ugyanakkor jelentős előrelépés a magyar gazdaságpolitika számára is – mondta a Világgazdaságnak Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, aki hazánkat képviseli az NBB igazgatóságában. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedekben öt nagy nemzetközi fejlesztési bank székhelye került az Euró­pai Unió területére, de a közép-európai régióban csak Budapest tudott elég vonzó lenni ahhoz, hogy multilaterális pénzügyi intézmény központja legyen. A bank budapesti székhelyének megnyitása elősegíti a hazai vállalatok nemzetközi piacra jutását, erősíti Magyarország pénzügyiközpont-szerepét a régióban és az egész európai gazdasági térségben. A pénzintézet ezen túlmenően magasan képzett pénzügyi szakembereket fog hazánkba hozni vagy itt tartani, magyar munkavállalóknak is lehetőséget biztosítva, hogy egy nemzetközi pénzügyi intézményben helyezkedjenek el Budapesten.

Gion Gábor emlékeztetett, hogy az NBB-t mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő a Budapestre költözést követően sorolta a befektetésre ajánlott A kategóriába, a legutóbbi felminősítésre 2020. szeptemberben került sor a Fitch részéről, az S&P idén április 1-jén meg is erősítette az NBB jelenlegi besorolását. A bank magyarországi aktivitásával kapcsolatban az államtitkár kiemelte, hogy az NBB az utóbbi öt év legnagyobb összegű hitelét nyújtotta a Magyar Villamos Művek Zrt.-nek. A 100 millió eurós (35,5 milliárd forint) összegű finanszírozás célja a magyar energiaellátási hálózat és energetikai infrastruktúra felújítása és technológiai fejlesztése. Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a fenntarthatóság is hangsúlyosan megjelenik a finanszírozásban. A CPI Hungary Investments Kft. 30 milliárd forint (86 millió euró) össznévértékű, 2020 augusztusában kibocsátott kötvénye volt az első hazai vállalati zöldkötvény a Magyar Nemzeti Bank Növekedési kötvényprogramjában. A kötvényekből az NBB 33,8 millió euró értékben jegyzett.