Piaci finanszírozásban szinte csak a nagyvállalatok gondolkodnak

Az MFB felmérése szerint a megkérdezett nagyvállalatoknak több mint fele azt mondta, hogy a piaci, nem kedvezményes hitel is megfelelő számukra, míg a kkv-k esetében ez mindössze 12-14 százalék volt.

Az MFB Csoport teljesítménye a 0,8 százalékos addicionális GDP-növekedésben mutatható ki a leginkább a 2018-as évre vonatkozóan – ismertette Szabó Sándor, az MFB Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Igazgatóság vezetője a Világgazdaság Versenyképesség – Magasabb fordulatszámon című konferenciáján. Elmondta, hogy 1,8 millió regisztrált vállalkozás van Magyarországon, harmaduk társas vállalkozás, kétharmaduk pedig más vállalkozási forma (főleg egyéni vállalkozók, őstermelők).

A finanszírozást nézve piaci elégtelenségek a vállalati ügyfélméret szerint a legkisebbeknél vannak jelen, de érdekes, hogy a nagyvállalatoknál is előfordul.

Fontos, hogy beazonosítsuk, hol tudunk segíteni a vállalkozói szektornak

– hangsúlyozta Szabó Sándor, hozzátéve, hogy az idei évre vonatkozóan is jelentős az a vállalati kör, amely forrásbevonást tervez 2019-ben.

E nélkül nincs beruházás

A vissza nem térítendő támogatások ugyanakkor már nem állnak halomban, ezeken túl kell lépnie a cégeknek, ha szeretnének finanszírozáshoz jutni. „Egy vállalkozó akkor akar finanszírozáshoz jutni, ha az olcsó” – emelte ki. Ez nagyon fontos kritérium, ami mellé odaírható még a hosszú időtáv is – ekkor mer fejleszteni, beruházni egy vállalkozó.

Felmérésükre hivatkozva közölte, hogy

A kkv-hitelállomány 2015 óta növekszik, dinamikája eléri az évi 14 százalékot, ezért további növekedési potenciál rejlik a kkv-k hitelezésben. A piaci igényekről szólva kiemelte, hogy hosszútávú, fix kamatozású hitelprogramokat keresnek a cégek, kedvező hitelkamatokkal.

Olyan cégeket, kkv-kat is elérünk, amelyek kereskedelmi bankoktól nem kapnának hitelt. 1 milliótól 100 millió forintig terjedő hitelösszegekkel igyekszünk támogatni azokat a cégeket, amelyek kevés önerővel rendelkeznek – tette hozzá.

Szabó Sándor a bank több termékét is megemlítette, köztük a MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukciót, valamint az MFB Versenyképességi Hitelprogramot. Utóbbiról elmondta, hogy 1 milliárd forint feletti hitelösszeg is igényelhető – ez az NHP-nál például korlát –, szélesebb körű hitelcélokra is felhasználható, euróban is elérhető, valamint nagyvállalatok is igénybe vehetik. A két program kombinálható is egy adott projekt finanszírozásán belül. Egy másik programról, az MFB NHP Fix Lízing Refinanszírozási Programról is szólt, amely szintén a kkv-kat célozza, lízingcégeknek biztosítanak refinanszírozási hiteleket.

Igyekszünk a legkisebbtől a legnagyobb cégekig komplex megoldásokat nyújtani. A mi termékfejlesztésünk nagyon nyitott minden olyan piaci anomáliák kezelésére, ahol be tudunk avatkozni, és tudunk is segíteni

– fogalmazott Szabó Sándor.