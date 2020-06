További felvásárlásokra is kész az Aegon

Az Aegon vállalati üzletága megerősítésének koncepciójába jól illeszkedik a CIG Emabit állomány átvétele, a biztosító az alaptevékenységei tekintetében erősödött és új területeken – a szállítmánybiztosítási piacon és több új szakmai felelősségbiztosítás – is megjelenik az akvizícióval, amely mintegy 40 ezer szerződést érint – nyilatkozta a Világgazdaságnak Zatykó Péter.

Az Aegon Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint

a digitális áttörést jól jellemzi, hogy az állomány átvételt home office-ból tudták elvégezni.

A szakember szerint az I. negyedévben még nem lehetett kimutatni a válság negatív hatását, április hónapban nagyon sok munkával és új értékesítési módszerek kipróbálásával sikerült gyorsan alkalmazkodniuk a megváltozott körülményekhez, így május már kimondottan jól sikerült. Ennek köszönhetően a II. negyedévre sem várnak drasztikus visszaesést.

Zatykó Péter szerint

most sokan átélik a „velem is megtörténhet” érzését, és ez többeket arra késztet, hogy minél szélesebb palettán gondoskodjanak a biztosítási védelmükről.

A lakásbiztosítások terén piacvezető társaságnál a károk alakulása nem mutatja, hogy megugrott volna a háztartási károk száma annak köszönhetően, hogy többet voltunk otthon a karantén miatt – kifejezetten a korlátozó intézkedésekre visszavezethetően nem tapasztalta emelkedést a lakáskárbejelentések számában, sőt március és április hónapban a kárbejelentések száma csökkenést is mutatott.

A hálózati tanácsadók számára az Aegon már öt éve üzemeltet külön online felületet, a válság előtt ezt az értékesítési módszert elsősorban az innovátor típusú tanácsadók használták, de most hirtelen stratégiai fontosságúvá vált mindenki számára. A veszélyhelyzet több üzleti folyamatfejlesztést felgyorsított, segített az emberek fejében átszakítani a digitális gátat, beleértve a tanácsadókat és az ügyfeleket is – mondja Zatykó Péter, aki szerint bár a konszolidációs csúcson túl van a biztosítási piac, a tulajdonosi elvárások, a szabályozói környezet folyamatosan változik és ebből fakadóan mindig lehet olyan szereplő, amely megfontolás tárgyává teszi az esetleges kivonulást. Az Aegon Magyarország vásárlói oldalon továbbra is nyitott az ilyen lehetőségek vizsgálatára.

