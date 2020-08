Az aranybánya lehet az új arany

A múlt héten korrigált mind az arany, mind az aranybányák árfolyama. Ez rövid távon folytatódhat is: a technikai támasznak számító ötvennapos mozgóátlag mindkét eszköz esetében 5 százalékkal a jelenlegi árak alatt található.

Középtávon a nemesfém bikapiaci trendje töretlen. A támogató tényezőkben – a zöldhasú gyengülésében és az alacsony hozamokban – nincs változás. A dollár március óta tartó trendszerű vékonyodása várha­tóan kitart, hisz a korábbi kamatelőnye más fejlett országok devizáival szemben eltűnt, és a novemberi elnökválasztással kapcsolatos bizonytalanság is csökkenti a vonzerejét. A fejlett piaci alacsony hozamkörnyezet tartósan fennmaradhat: a koronavírus okozta visszaesés még évekig nagyon laza monetáris politikát indokol világszerte. A befektetőknek azonban közvetlen aranykitettség helyett érdemesebb lehet aranybányarészvényeket vásárol­niuk.

Ugyan az utóbbiak historikusan jelentősen alulteljesítették a nemesfémet – az aranybánya-vállalatokat követő VanEck Gold Miners ETF most is a 2006. augusztusi szintjén kereskedik, az arany ára ellenben háromszorosára nőtt azóta –, ezúttal három tényező is vonzó célponttá teszi a bányapapírokat. Elsőként, az arany előző bikapiaca idején a bányák két fő költsége – a munkaerőé és az olajé – az aranyárhoz hasonló ütemben vagy még gyorsabban emelkedett, nagymértékben rontva a bányák profitabilitását. Jelenleg mindkettő drágulása – ha beszélhetünk egyáltalán drágulásról – jóval kisebb mértékű, mint az aranyé, így több profit marad a bányacégeknél.

Másodszor, az utóbbi években erőteljes konszolidáció zajlott le a bányavállalatok között, a tranzakciók többségét pedig nem adósságból, hanem részvénnyel finanszírozták, jelentősen javítva a szektor mérlegszerkezetét és szabadkészpénz-termelő képességét.

Harmadszor, a szektor racionalizálta beruházási politikáját, ezért nem várható piaci túlkínálatot okozó kitermelésbővítés. A fentiek eredőjeként ezúttal a magas aranyár – a korábbiakkal ellentétben – várhatóan magas aranybányaprofitokat is eredményez.