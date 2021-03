Hozamban gazdag áprilisunk lehet

Lehet-e találni valamilyen kapaszkodót a tőzsdék havi hozamadataiban? Folytatódni látszik-e a jó értékeltségű részvények szép teljesítménye? Ezen kérdésekre is kereshetünk válaszokat a pénz- és tőkepiacok kvantitatív elemzésének segítségével.

Március elején már láthattunk megjelenni egy érdekes tendenciát, amely szerint a jó értékeltségű részvények elkezdték felülteljesíteni a növekedési papírokat. Ezt sokan már egy több éve tartó trend fordulásaként minősítik, és egyelőre úgy fest, tovább tart a „value” faktor felülteljesítése. Igaz, az utóbbi ezúttal inkább stagnált, de a növekedési papírok (több technológiai szektorba tartozó részvény is ide sorolható) markánsabb esésen mentek keresztül. Ennek okai az amerikai hozamok növekedésében keresendők, de ne feledjük, hogy ezek a részvények tetemes emelkedésen vannak túl, így a profitrealizálás is felsorolható az okok között.

Mindenesetre azok a papírok viselkednek stabilan, amelyek vonzó EV/EBITDA-mutatóval rendelkeznek, és még ígéretesebb részvényeket találhatunk ott, ahol ez alacsony tőkeáttéttel párosul. A tőzsdék az elmúlt húsz évet vizsgálva a legjobb havi teljesítményt áprilisban tudták felmutatni, így még mindig lehet tere az emelkedésnek – minden más változatlansága mellett. Ám a májusi uborkaszezon is közeledik, és a tőzsdei fordulók hívei szerint a technológiai, a növekedési és a momentumrészvények új erőre kaphatnak, mégis nagyon racionális befektetési döntés lehet tartani-felülsúlyozni a vonzó értékeltséggel rendelkező részvényeket. Ami az egyes ágazatokat illeti, az energiaszektor a március eleji korrekció dacára elég erősnek tűnik, de a közművek, a pénzügyi és az ipari szektor is fej-fej mellett tartja magát.

Szóval a trendkövetők „hozamképlete” így festhet: jó értékeltség, plusz pénzügyi szektor, plusz közművek, plusz ipari cégek, plusz alacsony eladósodottság, plusz április. A fordulók híveinek „hozamképlete” lehet: technológiai szektor, plusz növekedési papírok, plusz vezető internetes cégek, plusz április… ceteris paribus.