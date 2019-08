Jó jelentés után mehet a Mol

Jelentős pozitív meglepetéssel szolgált a Mol a másfél hete megjelent második negyedéves jelentésében, amelyben elsősorban a feldolgozási és kereskedelmi üzletág eredménye volt kiemelkedő.

Az olajcég menedzsmentjének várakozása szerint a régiós nagykereskedelmi árrés a második fél évben is átlag felett maradhat, az erőteljes magyar és horvát kereslet, valamint az alacsonyabb finomítói kapacitások következtében. Normalizálódni kezdett a Brent-Ural árkülönbözet is, és ennek hatására végre a finomítói árrés is emelkedhet a következő hónapokban a korábbi alacsony szintekről.

A fogyasztói szolgáltatások szegmensbeli EBITDA-ja 14 százalékkal emelkedett éves bázison, és bár a teljes EBITDA kevesebb mint 20 százalékát teszi ki, figyelemre méltó a folyamat, és a következő negyedévekben is dinamikus bővülés várható. Összességében tehát pozitívak a vállalat fundamentális középtávú kilátásai. Mindeközben a technikai kép is kezd izgalmassá válni, rövid távon az árfolyam emelkedésének lehetőségét vetíti előre.

Idén áprilisban tetőzött a Mol árfolyama 3450 forinton. Ezután egy konszolidált csökkenő trendben mozgott, majd az utóbbi hónapokban megjelent a grafikonon egy csökkenő ékalakzat, amely az esetek többségében felfelé mutató formáció, tehát az alakzat felső szárának áttörése várható. Ez a harmincnapos mozgóátlaggal erősítve 3020 forintnál húzódik, tehát ennek a szintnek a szignifikáns áttörése vételi jelzést adhat, és egészen a 3150–3200 forintos tartományig megnyithatja az utat az emelkedés előtt.Potenciális ellenállási szint lehet a későbbiekben a kétszáz napos mozgóátlag 3172 forintnál és az osztalékfizetéskor kialakult rés, amely 3176–3260 forint között húzódik. Ha tehát sikerülne tartósan átlépni a 3020 forintos szintet, 4-6 százalékos emelkedési potenciál lehet a részvény árfolyamában egy-két hetes, kifejezetten rövid időtartamban is.