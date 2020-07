Kitörés előtt az olaj, kulcsszinteken a réz

A nyersolaj árfolyamgörbéje ellaposodott az elmúlt hetekben, ellentétes erőhatások egy szűkülő árcsatornába kényszerítették. Az augusztusi lejáratú WTI árfolyama a múlt héten extrém alacsony volatilitást mutatott. Három olyan nap is volt, amikor a napi minimum- és maximumár közt kevesebb mint egy dollár különbség volt.

A 41 dolláros hordónkénti ár viszont erős ellenállásnak bizonyul, erről a szintről zuhant le az árfolyam március 6-án, amikor Szaúd-Arábia bejelentette rövid életű árháborúját. Hét hónappal azután, hogy először hallottunk a koronavírusról, most több ország is újra válságintézkedések bevezetését tervezi. Az Egyesült Államok legnagyobb üzemanyag-felhasználó államaiban a növekvő fertőzésszám okoz aggodalmakat. A szerdai amerikai készletriport szerint ismét 5,6 millió hordóval emelkedtek a nyersolajkészletek, részben amiatt, hogy a nettó import 2,1 millió hordóval növekedett ez előző héthez képest. A hírek hatására múlt héten az augusztusi WTI lecsúszott a 37–41 dolláros sáv tetejéről, és most inkább az aljához ragad. A következő hetekben a járványhelyzet romlása miatt a készletriportok újra nagy hangsúlyt kaphatnak.

A határidős rézkontraktusok ára a 2,886 dolláros fontonkénti szintet ostromolja az amerikai nyersanyagtőzsdén. Ez volt az a szint, amelyet januárban is sikerült tesztelni, mielőtt a pandémia az útjára indult. Az árfolyam március 18-án ért a mélypontra, amikor 2,16 dolláron zárt. A piac változékonyságát jól mutatja, hogy egyesek szerint Kína a gazdasági lassulásra infrastrukturális fejlesztésekkel reagálhat. Ez erősen növelte a keresletet a rézre, emelkedő csatornába küldve az árfolyamot. A trendet tovább gyorsította, hogy Chilében, a világ legnagyobb rézkitermelő országában súlyos gondokat okoz a koronavírus, ezer bányász betegedett meg. Technikai szempontból azonban figyelmeztető jel az RSI értéke (relatíverősség-mutató), amely 83,7-del 2016 novembere óta a legmagasabb, és megjelent egy trendfordulóra figyelmeztető alakzat, az úgynevezett „hullócsillaggyertya”.