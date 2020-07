Óriási formát mutat az ezüst kurzusa

Már júniusban jó helyzetben volt az ezüst ahhoz, hogy a kialakult makrogazdasági helyzetben kiemelkedően teljesítsen, és úgy tűnik, a piac is egyetért ezzel, azóta ugyanis 26 százalékkal került feljebb a nemesfém árfolyama.

A fő hajtóerő természetesen a jegybankok és különösen a Federal Reserve korlátlan pénzteremtési hajlandósága, amely eszközár-inflációt indított el. Ez érdekes jelenség, ugyanis az eszközárak a dollárhoz viszonyítva akkor is felértékelődnek, ha a fogyasztói árakban még nincs jele az áremelkedésnek. Ha pedig ott is bekövetkezik, az még kedvezőbb a nemesfémeknek, a negatív reálhozamok miatt ugyanis értelmét veszti a legerősebb érv ellenük: hogy nem fizetnek hozamot.

A dollárindexet figyelve jól látható, hogy az év eleji likviditáshiány általi dollárerősödés azóta gyengülésbe fordult, ami jó eséllyel ki is tarthat, ez pedig kedvező a reáleszközök számára. A jelenlegi helyzetben a reáleszközök között a nemesfémek kedvezőbb helyzetben lehetnek, mint a részvények, nem kell ugyanis a profitok csökkenése, az eladósodottság megemelkedése és az esetleges csődkockázat miatt aggódni.

Az ezüst az arannyal szemben a növekvő kereslet mellett azért előnyösebb, mert sokkal kisebb a teljes piaci kapitalizációja, így kevesebb beáramló tőke is jelentős árfelhajtó erejű, az elmúlt napokban pedig éppen ezt látjuk. Kedden és tegnap is az átlagforgalom kétszerese mellett emelkedett az ezüst árfolyama, ami sokszor annak a jele, hogy nagy intézményi szereplők kezdenek pozíciót építeni.

A hét elején már a 23 dolláros szinteket is megközelítette az árfolyam, ahol azonban megjelentek az eladók, és egy kisebb korrekció kezdődött az órás időtávon. A további ralihoz azt lenne jó látni, hogy 21 dollár felett marad az ezüst a hét és lehetőleg a hónap végéig is, hogy meg legyen erősítve a mostani kitörés. Ha ez így lenne, akkor a következő hónapokban akár a 30 dolláros szintekig is menetelhet a nemesfém.