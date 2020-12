Rubel, orosz kötvény: szépen hozhat

Oroszország minden tekintetben nehéz éven van túl. A gazdaságot nemcsak az ország karantén miatti részleges lezárása, hanem az olajár esése is érzékenyen érintette.

A gazdasági visszaesés a második negyedévben éves alapon elérte a 8 százalékot, a költségvetési hiány pedig idén a GDP 5 százaléka körül alakul, ami több mint egy évtizede nem látott érték. A járvány második hulláma tombol az országban, a december 20-i adatok szerint a fertőzöttek száma már meghaladja a 2,8 milliót. Ez világszerte a negyedik legmagasabb érték, a napi új fertőzöttek száma pedig hetek óta 28–30 ezer között alakul. De a fény már látszik az alagút végén, december elején megkezdték a lakosság beoltását a hazai fejlesztésű, 95 százalékos hatékonyságú Szputnyik V vakcinával. Az egészségügyi helyzet jobbra fordulásával párhuzamosan a gazdaság is kezdhet talpra állni.

A stabilizációt segíti a korábbi bő esztendőkben felhalmozott Nemzeti Jóléti Alap is, amelyből kipótolják a költségvetést, ha az olajbevételek a vártnál alacsonyabban alakulnak. Vagyonának túlnyomó többségét külföldi eszközökben tartja, azok eladása és rubelre váltása támaszt nyújthat az orosz fizetőeszköznek: a jegybank május és október között átlagosan havi 1,8 milliárd dollár értékű külföldi eszközt adott el és repatriált. A jóléti alap rubelvásárlásai, a javuló folyó fizetési mérleg és a feltörekvő piacok iránt élénkülő befektetői érdeklődés mind a rubel felértékelődésének az irányába mutat.

A rubel stabilizálódásával párhuzamosan az inflációs nyomás is enyhülhet. A novemberi 4,4 százalékos általános infláció 2021 második negyedévére akár 1 százalékponttal is mérséklődhet. Ez megnyithatja az utat a 4,25 százalékos alapkamat csökkentése előtt, ezzel párhuzamosan várhatóan a rubelben denominált államkötvények hozama is csökkenni fog a hozamgörbe teljes hosszában. Hozam-kockázat alapon az ötéves benchmarkpapír tűnik a legvonzóbbnak, amely 5,3 százalékos hozam mellett vásárolható meg, de a hosszabb lejáratú kötvények is jól teljesíthetnek majd.