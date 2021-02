Újra megéri Palantir-részvényt venni

Az elmúlt év nagy érdeklődéssel övezett kibocsátásai között volt a Palantir részvényeinek tőzsdei bevezetése. Az ősszel több nagy IPO is érkezett, egytől egyig sikeres debütálás. A piac éhes volt az új sztorikra, az ősszel új erőre kapó rali pedig tökéletes táptalaj volt az új kibocsátásoknak. A Palantir a kibocsátási árához képest 300 százalékos pluszban is járt ez év elején, azóta 40 százalékos mínusz fölött is láttuk a jegyzést.

A big data területén érdekelt szoftvercég esését több dolog magyarázza. A szédítő rali fenntarthatatlan fundamentális várakozásokat generált, a múlt heti jelentés ezeknek nem tudott megfelelni. Emellett február 18-án járt le az eladási tilalom, amely korlátozta a részvények értékesítését a bennfentesek számára. E dátum közeledése azt a félelmet keltette, hogy fokozott eladói nyomás érkezhet. A jelentős korrekció korántsem jelenti a Palantir-sztori végét. A jelentésnek elsősorban pozitív üzenetei vannak, masszív növekedési pályáról szól. Éves összehasonlításban 71 százalékról 81 százalékra növekedtek a bruttó marzsok, a működési marzsok pedig mínusz 31 százalékról ugrottak 32-re. Szép történetet mesél el az az adat is, hogy a Palantir húsz legnagyobb ügyfele egyre több bevételt generál: éves alapon 495 millió dollárról 663 millióra nőtt az érték.

Az ügyfél-koncentráció csökken, tehát a cég egyre kevésbé függ nagy megrendelőitől. Az átlagos megrendelőn elért bevétel 41 százalékot ugrott, 5,6 millió dollárról 7,9 millióra. Az Amerikai Egyesült Államok is jelentős megrendelője, egy év alatt 77 százalékkal növekedtek az így elért bevételek. 2025-re négymilliárd dolláros éves bevételt vár a menedzsment, a jelenlegi négyszeresét.

Az információk alapján ez az egyik legjobban pozicionált cég az iparágban, erős alapokon nyugvó növekedési potenciállal. Az árazás nem olcsó, de a jelenlegi növekedési pálya mellett nem meglepő a magas prémium. Az elmúlt két hét jelentős korrekciója már elfogadható belépési szintre hozta vissza az árfolyamot, ahol hosszú távú befektetésként vonzó lehet egy növekedési portfólió részeként.