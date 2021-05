A profitbővülést már igen, az inflációt még nem árazták be a piacok

Befektetői szemmel is biztató, hogy mostanra túljuthattunk a pandémia nehezén, a helyreállást és az erőteljes gazdasági fellendülést a vállalati profitok mellett azonban az infláció – akár tartós – megugrása követheti. A céges nyereségvárakozásokat már igen, a pénzromlás jelentette kockázatokat azonban még nem árazták be a piacok, ezért most fokozottan indokolt a szelektív megközelítés a részvénykiválasztásnál – figyelmeztettek az Amundi stratégái az Erste World által szervezett online előadáson.

Az oltási folyamat és a gazdasági stimulusok nyomán kiemelkedően erős lehet idén a globális növekedés, a fejlett világban az Egyesült Államok, a feltörekvő országok közül pedig Kína adja a húzóerőt

– mondta Forián-Szabó Gergely, az Amundi befektetési igazgatója. Ám miközben a befektetők már a helyreállást árazzák, ennek árnyoldalaként az inflációs várakozások is viszonylag gyorsan és dinamikusan megemelkedtek, a legnagyobb rizikót jelenleg ez jelenti a tőkepiacokra.

Az Amundi szerint valós kockázat, hogy

a hazai infláció is huzamosabb ideig a 3-4 százalékos sáv fölött maradhat,

és bár a nemzetközi környezet idén eddig támogatja a hazai fizetőeszközt, egy komolyabb forintgyengülés esetén az MNB sem kerülhetné el a kamatemelést. A meghatározó jegybankok többsége egyelőre ideiglenesnek tekinti az infláció megugrását, így még kitart az ultralaza monetáris politika mellett, ám amennyiben a nagyobb ütemű pénzromlás tartóssá válik, úgy a központi bankoknak is a szigorítás mellett dönthetnek, ami a kötvény- és a részvénypiacoknak egyaránt rossz hírt jelentene, ez a szcenárió ugyanis még nem épült be teljesen az eszközárakba.

Ezzel együtt abban a szerencsés helyzetben vagyunk – hangsúlyozza Forián-Szabó –, hogy a részvénypiacok az utóbbi évek ralijának dacára sem túlárazottak, van még bennük némi tartalék, a mostani árszinteket és a további emelkedést pedig a javuló vállalati profitvárakozások is megalapozhatják. Az egyes régiók és szektorok teljesítménye ugyanakkor erőteljesen különböző lehet, ezért az aktív befektetési stratégiáknak, az egyedi részvénykiválasztásnak és a céges fundamentumoknak egyaránt hangsúlyosabb szerep juthat a jövőben. Az alapkezelő elhúzódó, akár több évig tartó rotációra számít a növekedési részvényekből az értékalapú papírok irányába, ezért a ciklikus és a value részvényekben lát több lehetőséget.

Továbbra is az Amundi aktuális favoritjai közé tartoznak a relatíve olcsó feltörekvő piacok – köztük a Közép-Európa –, de a kedvencek között szerepel Japán is, ahol ugyancsak az átlagosnál nagyobb növekedésre van kilátás a részvényárakban. Az értékalapú részvények felé történő elmozdulás mellett a környezettudatos, ESG-befektetések is kifizetődhetnek a következő időszakban. Előbbiek mellett a pénzügyi szektorban is látnak fantáziát, a kamatkörnyezet emelkedése ugyanis általában kedvez a bankoknak, a bankpapírok portfólióba illesztése így egyfajta kockázatkezelési stratégia is lehet.