A tőzsde sokszor hasonlít arra, amikor egy kutya sétál a gazdájával

Jókedvűek a befektetők a piacokon: az egyik legfontosabb mutató, a félezer nagyvállalat árfolyamát bemutató S&P 500 ugyanis rekordot döntött. A korábbi rizikófaktorokra adott reakciókat ünneplik a befektetők. A budapesti piacnak van mit behoznia, aki bírja a kockázatot, annak van keresnivalója a magyar parketten.

Történelmi rekord született a héten Amerikában, pedig hetekkel, hónapokkal ezelőtt még nagyon mások voltak a kilátások. Az egyik legfontosabb részvényindex, a félezer amerikai nagyvállalat árfolyamának mozgását bemutató S&P 500 mutató ugyanis soha nem látott szintet ért el kedden. Nem mellesleg a technológiai cégek összesített részvényindexe, a Nasdaq is csúcsot döntött. Az S&P tavaly ősszel volt utoljára rekordszinten, utána jött az év végi korrekcióval elért mélypont, amelyhez képest több mint 20 százalékos növekedést ért el – olvasható a K&H Alapkezelő közleményében.

Kovács Mátyás, a K&H Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere szerint több tényezőnek köszönhető az S&P 500 új csúcsa. Egyrészt több nagyvállalat a vártnál jobb teljesítményről adott számot, például

a motorgyártó Harley-Davidson vagy az üzenetküldő megoldásával világszerte ismertté vált Twitter. Szintén fokozta a vásárlói kedvet, hogy kedvező makroadat érkezett az amerikai lakásszektorból, jól alakultak ugyanis az újlakás-eladások.

A szakember szerint az is segítette a piacokat, hogy korábban a befektetők féltek az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborútól, ám úgy tűnik, hogy sikerül egyezségre jutniuk a feleknek, hamarosan megszülethet a problémát megszüntető megállapodás.

„Szintén féltek a befektetők korábban a nagy jegybankok, az amerikai Fed és az Európai Központi Bank szigorításától, ám ezek a gazdaság lehűlése miatt elmaradtak.

Ez pedig szintén lökést adott a tőzsdéknek, ugyanis a laza monetáris feltételek segítik a részvényárfolyamok emelkedését, míg a szigorítások, például a kamatemelések, rontják a tőzsdei hangulatot” – mondta Kovács Mátyás. Hozzátette:

összességében a döntéshozók korábbi kiemelkedő kockázatok kezelésére tett lépéseinek örülnek a befektetők és ezért sorakoztak fel a vevők oldalán.

Tény ugyanakkor, hogy a nemzetközi gazdaság lassulásának megfékezésére és az élénkítést célzó intézkedések ellenére még nem látszik, hogy a globális GDP tempósan megindult volna. „Úgy tűnik, a befektetők előre bevásároltak, abban reménykednek, hogy valóban felpörög majd a világgazdaság. Az André Kostolany tőzsdegurunak tulajdonított mondás alapján úgy tűnik, hogy a kutya most előre szaladt, reméljük, a gazdája utoléri. Azaz nem követi a mostani felívelést komolyabb zuhanás” – mondta Kovács Mátyás. Az idézett mondás szerint

a tőzsde sokszor hasonlít arra, amikor egy kutya sétál a gazdájával, a kutya hol lemarad, hol előre szalad, de a végén ugyanoda jutnak.

A K&H Alapkezelő szakembere azt is elmondta, hogy az úgynevezett P/E ráta (árfolyam/eredmény) alapján egyáltalán nem mondható olcsónak a nemzetközi részvénypiac. Ennek ellenére a jelenlegi kilátások nem rosszak. Egyfelől a befektetőknek nem igazán van alternatívája, a kötvénypiac ugyanis nem fest túl jó képet. Másrészt egy amerikai felmérés szerint a legnagyobb alapkezelők rengeteg készpénzen ülnek, amit el fognak költeni, például egy kisebb korrekció alkalmával, ezzel újabb lökést adva az árfolyamoknak.

„Könnyen lehet, hogy akik eddig a partvonalról nézték a tavaly őszi mélyponthoz képest bekövetkezett emelkedést, most beszállnának, ez szintén pozitív irányba terelheti a részvénypiacokat” – mondta a szakember. Hozzáfűzte, hogy a magyar tőzsdeindex, a BUX a csúcsot döntő S&P 500-hoz képest lemaradt. Előbbi ugyanis alig több mint 10 százalékkal emelkedett az idén, míg az amerikai mutatók közel 20 százalékkal. „Ez egyben lehetőséget is jelent, abból a szempontból, hogy kedvező részvénypiaci környezetben a BUX mérsékelheti a hátrányát. Aki bírja a részvénypiaccal járó kockázatot, annak a magyar tőzsde is jó választás lehet” – mondta Kovács Mátyás.