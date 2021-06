Csak még vonzóbbá tette a részvényopciós termékeket a pandémiaválság

Az opciós vételi stratégia leginkább nagyobb elmozdulások mentén sikeres, ez pedig volatilis piacon vagy trendszerűen mozgó piacon működik jól. Az utóbbi másfél évben mindkettőből akadt bőven, ezért a pandémiaválság csak tovább növelte a részvényopciós termékek népszerűségét.

Az Egyesült Államokban hosszú évtizedek óta a részvényopció az egyik legfontosabb és legnagyobb forgalmú határidős termék. Európában a 2008-as válságot követően kapott nagyobb szerepet, de az aktivitás továbbra is jóval elmarad sok más klasszikus derivatívától. Magyarországon szinte alig ismerik, és még az aktív kereskedők is a veszélyes termékek közé sorolják, pedig sok esetben lényegesen kisebb kockázatot rejt, mint az egyszerű részvényvásárlás.

A hazai piac egyelőre nem működőképes, ugyanakkor a magyarországi kereskedők is könnyen elérhetik az európai vagy az amerikai részvényopciós piacot egy befektetési szolgáltató segítségével.

Az instrumentum lényege, hogy a befektető nem magát a mögöttes terméket tudja megvásárolni vagy eladni, hanem csak egy jogot szerezhet arra, hogy a jövőben vásároljon vagy eladjon. Akkor döntheti el, hogy szeretne-e kereskedni az előzetesen megállapított kötési áron, amikor a határidő elérkezik. Ezért a lehetőségért egy opciós díjat kell fizetni, ami viszont mindenképpen terheli a befektetőt.

Az opciós piac jelentőségét éppen az adja az Egyesült Államokban, hogy kisebb befektetők is könnyen a részesei lehetnek, hiszen nem kell a teljes piaci értéket kifizetni, csak az opciós prémiumot kell előre rendelkezésre bocsátani.

Annak, aki vásárolja az opciót, korlátozott a kockázata, hiszen a végén ő döntheti el, hogy kíván-e élni a jogával, vagy nem. Ez az aktuá­lis árfolyam függvénye, vagyis csak akkor hívja le az opciót, ha nyereséget tud realizálni.

A sikeres opciós vételi stratégiá­hoz leginkább nagyobb elmozdulások szükségesek, ez pedig egy volatilis piacon vagy egy trendszerűen mozgó piacon működik jól. Mivel az utóbbi másfél évben mindkettőből akadt bőven, ezért

a pandémiaválság tovább növelte a részvényopciós termékek népszerűségét.

Az opciók ugyanakkor nem csak abban segíthetik a piaci szereplőket, hogy spekulációs céllal kereskedjenek. A termék jó eszköze lehet fedezeti ügyletek megkötésének is. Feltételezve, hogy a folyamatosan emelkedő piacon a befektető részvényportfóliót tart, de nem akar túl korán kiszállni belőle, használhatja az opciókat arra is, hogy az eladások tényleg csak akkor történjenek meg, ha komolyabb esés következik be a piacon.

Az eladási opció szembeállítása egy részvény vásárlásával gyakorlatilag stop-loss megbízásnak is megfeleltethető, azzal az előnnyel, hogy itt nem kell azonnal érvényesíteni az eladást.

Ha csak megérinti a kijelölt szintet az árfolyam, nyugodtan kivárható, hogy tartósan alatta maradjon, beigazolva, hogy ténylegesen trendforduló következett be, nem csak egy átmeneti korrekció.

Természetesen az opciós kereskedésnek vannak hátrányai is. Az opciós prémium kifizetése lehet, hogy egyszerre nem tűnik soknak, és valóban korlátozott kockázattal jár, de nagy tömegben darálhatja a befektető tőkéjét.

Ha valaki mindig megvásárolja a távolabbi árfolyamra szóló opciót, és sosem hívja le, akkor a rendszeres opciósprémium-fizetési kötelezettség erodálhatja az összes hozamot.

Emellett arról sem szabad elfeledkezni, hogy ha a befektető az opció lehívását követően nem zárja rögtön a pozíciót, ugyanúgy teljes kockázattal rendelkező részvénypozícióba kerül, mintha nem is op­ción keresztül jutott volna oda.

A részvényopció nem csodaszer, és nem olyan eszköz, amelyen csak nyerni lehet (sajnos ilyen nincs a pia­con). Ugyanakkor egy nagyon jó és hatékony része lehet bármilyen részvényportfóliónak, és bizonyos piaci események kapcsán különösen jól használható.