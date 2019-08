Elhasalt este a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 553,53 pontos, 1,40 százalékos csökkenéssel, 39 107,94 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma az átlagosnál jóval magasabb, 24,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: kedvező európai hangulatban csökkent a magyar tőzsde, ami főleg az OTP jelentős esésének a következménye. Úgy vélte, ezt az MSCI-átsúlyozás is okozhatja, ugyanis az új indexben valószínűleg kisebb súllyal fog szerepelni az OTP. A többi részvény esetében iránykeresést lehetett látni. Európában jó hangulat volt, a francia és a német index is 0,7 százalékkal emelkedhetett, valamint az amerikai piac is pluszban nyitott, 0,3-0,4 százalékos emelkedést lehet látni a különböző indexeknél – mondta a vezető elemző.

A Mol árfolyama 10 forinttal, 0,35 százalékkal 2876 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 360 forinttal, 2,91 százalékkal 12 000 forintra esett, forgalmuk 15,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 3 forinttal, 0,71 százalékkal 425 forintra erősödött, forgalma 261,7 millió forint volt.

A Richter-papírok 22 forinttal, 0,46 százalékkal 4790 forintra gyengültek, forgalmuk 3,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4192,66 ponton zárt kedden, ez 28,70 pontos, 0,68 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.