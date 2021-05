Kiegyensúlyozták portfólióikat az európai befektetők

Áprilisban is a kockázatos eszközökbe érkezett a legtöbb friss tőke, miközben megugrott a kereslet a biztonságosabb kötvény- és pénzpiaci alapok iránt.

Újabb erős hónapot zártak az európai alapkezelők, akiknél az előző havi pénzmennyiség bő dupláját, 86,6 milliárd eurót helyeztek el a befektetők áprilisban – derült ki a Refinitiv Lipper összeállításából.

Az amerikai adatszolgáltató elemzése szerint alapvetően továbbra is kockázatvállaló üzemmódban maradtak a kontinens befektetői,

optimizmusukat vélhetően a pandémia harmadik hullámának enyhülése is fűtötte.

A legtöbb friss forrást az előző hónapokhoz hasonlóan ezúttal is a részvényalapokba fektették, a 35,6 milliárd eurós volumen azonban újabb, enyhe csökkenést mutat, miközben a részvényekből és kötvényekből is válogató vegyes alapok 15,7 milliárd eurós értékesítése is csak minimálisan emelkedett.

Az előző havinál nagyobb új pozíciókat tehát már nem nyitottak a rizikósabb eszközökben a megtakarítók. A részvényalapokon belül a globális kitettséget adó eszközök bizonyultak messze a legnépszerűbbnek 17,2 milliárd eurós nettó értékesítéssel. Az amerikai papírokból építkező portfóliókba mintegy hárommilliárd eurót helyeztek el, európai részvénykitettségüket eközben bő kétmilliárd euróval csökkentették.

A hónap igazi nyertesei a biztonságosabbnak tekintett termékek, a kötvény- és a pénzpiaci alapok voltak, amelyekre igencsak megnőtt a kereslet március óta. A kötvényportfóliókba 22,5 milliárd eurót pakoltak a megtakarítók, akik az előző hónapban még 4,3 milliárd eurót váltottak vissza ezekből a termékekből, a pénzpiaci eszközökbe pedig majdnem tízszer nagyobb összeg, 7 milliárd euró vándorolt. A továbbra is bizonytalan piaci környezet és a fokozódó inflációs aggodalmak tükrében talán nem is meglepő, hogy a befektetők viszonylag nagyobb összeget helyeztek ideiglenesen partvonalra likvid és könnyen mozgatható pénzpiaci termékek formájában.

Abszolút bestsellernek – 18,2 milliárd eurós értékesítéssel – az euróban jegyzett pénzpiaci alapok bizonyultak,

amit az európai fizetőeszköz áprilisi számottevő erősödése is magyaráz. A devizában tartott likvid befektetéseiktől azonban szabadultak, az angol fontban jegyzett pénzpiaci termékekből 8,5 milliárd, a dolláros pénzpiaci termékekből pedig 3,5 milliárd eurót adtak el. A portfóliókezelők eszközallokációs döntései mellett ezt az irányváltást a vállalatok osztalékfizetése vagy készpénzes tranzakciói is okozhatták, akik ugyancsak előszeretettel használják a pénzpiaci alapokat pénzszámlák helyettesítésére.

Az európai alapkezelői piacon változatlanul a BlackRock a legnépszerűbb szolgáltató, a globális szinten is piacvezető amerikai eszközkezelőhöz 20,2 milliárd euró friss pénzt vittek az európai befektetők, jócskán többet, mint közvetlen versenytársaikhoz együttvéve. Az Amundi 6,2 milliárd eurós lekötéssel a dobogó második helyére futott be, megelőzve az 5,2 milliárd euróval bronzérmes BNP Paribas-t.

Az év első harmadában összesen 224 milliárd euró friss tőke érkezett az európai portfóliómenedzserekhez,

négyből három euró a részvényalapokban talált helyet. A kötvényalapok 63, a vegyes eszközök pedig 45 milliárd eurós nettó értékesítéssel zárták a periódust, a pénzpiaci alapokból azonban – az áprilisi bevásárlás dacára – 62 milliárd euró távozott eddig.