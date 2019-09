Lendületben a Richter csúcsgyógyszere

Folytatódott a Vraylar-eladások növekedése az Egyesült Államokban, a Richter által kifejlesztett szert már a kibővített javallatra is alkalmazzák.

Mint Cinkotai Norbert, a KBC Securities vezető elemzője a Világgazdaságnak elmondta:

A Vraylar első nyolchavi értékesítési adatai alapján teljesülhet a teljes évre szóló várakozásunk a készítmény amerikai forgalmazására vonatkozóan.

A befektetési szolgáltató 800 ezer Vraylar-recepttel kalkulált erre az évre, ebből az első 36 héten 512 ezer már teljesült. Az elmúlt két hónapban 73,5 és 77,7 ezer cariprazine-receptet írtak fel az amerikai orvosok, Cinkotai Norbert úgy véli, az időszakra jellemző javuló dinamikájú növekedésben minden bizonnyal szerepet játszhatott az indikáció bipoláris depresszióra való május végi kiterjesztése, valamint az követően az átlagosan 1000 dollárba kerülő gyógyszer erős marketingkampánya amerikai forgalmazója, az Allergan részéről.

A Richter a gyógyszer forgalmából részesedést kap, az első fél évben 60 millió dollár jelent meg ezen a tételsoron.

A 12 havi gördülő adatok szerint 697 ezer receptet váltottak ki a betegek augusztussal bezárólag, tehát végig erős volt az értékesítés alakulása

– mondta a vezető elemző, aki szerint a Richter fundamentumait tekintve aligha lehet bárkinek oka panaszra a Vraylarral kapcsolatban. Összességében a hatóanyag, a cariprazine értékesítési adatai alapján a harmadik negyedév akár kisebb pozitív meglepetéssel is zárulhat. A Richter szempontjából fontos devizapárok is kedvezően alakultak az elmúlt hónapokban – tette hozzá Cinkotai Norbert –, a dollárral és az euróval szemben is gyengülő forint mellett a rubelben keletkező bevételek is többet érhetnek a hazai devizában elszámolva.

A teljes cikket a Világgazdaság szerdai számában olvashatja