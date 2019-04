Minimális erősödéssel kezdett a pesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,76 pontos emelkedéssel, 43 056,63 ponton nyitott pénteken. A csütörtöki záró értékéhez képest 0,01 százalékkal erősödött.

A piaci szakértők eltérően ítélik meg a pénteki kereskedés várható irányát a Budapesti Értéktőzsdén.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője a tőzsdenyitás előtt elmondta, hogy a technológiai részvények felülteljesítésével mérsékelt csökkenéssel zártak az amerikai papírok, és az ázsiai kereskedésben is gyengeség tükröződik. A nap folyamán a vállalati jelentéseken túl

a délután érkező amerikai GDP (bruttó hazai termék) adatokra figyelnek a piaci szereplők, ezért addig némi kivárás is jellemezheti a piacokat, így a nap elején iránykeresésre számít a magyar tőzsdén is.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzőjének kommentárja szerint jelentős negatív korrekció történt csütörtökön a BÉT-en, hetek óta nem látott mértékű profitrealizálás zajlott, amely kisebb intenzitással ugyan, de pénteken is folytatódhat.

Az elemző kiemelte, hogy a vezető részvények közül a Richter piacán volt látható a leghevesebb mozgás, a gyógyszergyártó árfolyama a következő napokban az 5650-5700 forintos szintig korrigálhat. Az OTP nem törte át a 13 000 forintos szintet, a papír esetében is további csökkenésre számít. A Mol árfolyamában a 3350 forintos szintre érdemes figyelni, amely korábban meghatározó ellenállási szintet jelentett, ugyanakkor már támaszként működik. A Magyar Telekom technikai képe továbbra is negatív, a következő hetekben elérheti akár a 435-440 forintos zónát is – tette hozzá.