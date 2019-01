Nem rázta meg az európai tőzsdéket a londoni szavazás

A piaci szereplők immár azt mérlegelik, hogy mi várható azután, hogy a várakozásokkal összhangban kedd este hatalmas többséggel utasította el a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,22 százalékos,

a frankfurti DAX-index 0,35 százalékos,

a párizsi CAC-40 pedig 0,53 százalékos

pluszban nyitott. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,47 százalékkal emelkedett. A kereskedés első pár perce után enyhe mínuszra váltott London, de a többi nagy tőzsdén kitart a derűlátó hangulat.

Az európai hangulat befolyásolja a mai kereskedést a BÉT-en Minimálisan emelkedett csak a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a keddi záró értékéhez képest.

Az eurót 1,1408 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon szerda reggel kilenc órakor, napi szinten 0,08 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz. Az angol font árfolyama 0,26 százalékkal 1,1293 euróra, illetve 0,22 százalékkal 1,2887 dollárra erősödött.

A Brexit-megállapodás ellen 432 képviselő szavazott, vagyis az alsóház 230 fős többséggel vetette el az Európai Unióval kötött alkut. Theresa May konzervatív párti miniszterelnök nem kíván lemondani, viszont az ellenzéki Munkáspárt bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kormány ellen, és ezt az alsóház már szerdán tárgyalja is.

Londoni elemzői vélemények szerint még mindig annak van a legnagyobb esélye, hogy a kilépési megállapodást valamilyen formában a parlament később elfogadja. Mindazonáltal vannak olyan aggodalmak, hogy politikai zűrzavarba torkollhat az ügy, és végül a legrosszabb forgatókönyv, a rendezetlen kiválás valósul meg.

Adrian Paul, a Goldman Sachs, a második legnagyobb amerikai bankcsoport Európára szakosodott közgazdásza egyik feljegyzésében rámutatott, hogy a parlamenti szavazás végkimenetele kissé valószínűbbé tett egy „puhább, későbbi Brexitet”, mi több, azt, hogy Nagy-Britannia mégsem lép ki az unióból. „Tovább csökkent a rendezetlen kiválás kockázata” – írta Adrian Paul, hozzátéve, hogy a Goldman Sachs fenntartja azt az alapforgatókönyvét, miszerint végül a kedden leszavazott dokumentumhoz hasonló tartalmú megállapodást fogad el a brit képviselőház.

Az írek nem engednek a Brexitből Dublin szerint nem tárgyalható újra a brit kilépés feltételeiről szóló megállapodás. A francia elnök szerint a briteknek lesz a legrosszabb, ha nem lesz megállapodás. Szerdán ismét szavaznak Londonban.

Enyhén emelkedett szerda délelőtt a globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára. A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,26 százalékos pluszban, 60,80 dolláron, a februári szállítású WTI pedig 0,23 százalékos nyereségben, 52,23 dolláron forgott kilenc órakor.

Kedden emelkedéssel zártak a főbb európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 index 0,58 százalékkal, 6895,02 pontra, a frankfurti DAX-index 0,33 százalékkal, 10 891,79 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 0,49 százalékkal, 4786,17 pontra kúszott fel. A páneurópai mutatók közül a Stoxx Europe 600 0,34 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,47 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 mutató 0,42 százalékkal ment feljebb.