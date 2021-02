Rekordosztalékot termelt a BHP

Remek fél évet zárt az ausztrál BHP Group bányavállalat, hála a kínai nyersanyagéhségnek. A brit-svájci Glencore gyorsjelentését is jól fogadták a befektetők, pedig abban még az első fél év számos nehézsége is megmutatkozik.

Az ausztrál BHP Group a kínai ipar vasérc iránti csillapíthatatlan étvágyának köszönhetően hétéves csúcsnak számító, hatmilliárd amerikai dolláros nyereséget ért el üzleti évének december végén lezárt első felében – jelentette be kedden a világ legnagyobb bányavállalata.

Az előző üzleti év azonos időszakában csupán 5,2 milliárd dolláros adózott eredményt elérő cégtől azonban az elemzői konszenzus még ennél is magasabb, 6,3 milliárd dolláros profitot várt.

A társaság előrejelzése szerint Kínában 2021-ben is fennmarad az erőteljes kereslet, emellett pedig a világ többi részén is helyreállhat a nyersacéltermelés. Ráadásul a második féléves eredményekre a vasércbányászat mellett a növekvő rézkitermelés is jótékony hatással lesz – állapította meg Andy Forster, a BHP-t követő Argo Investments portfóliómenedzsere. A megugró nyereségre és az erős cash flow helyzetre tekintettel a társaság vezetése az első féléves osztalékot a tavalyi 65 centről, 1,01 dollárra növelte, ez új történelmi rekord.

Az BHP közleménye ugyanakkor arra is kitért, hogy a leválasztásra, illetve értékesítésre kijelölt szénbányaüzletágat jelentősen visszavetette az Ausztrália és Kína között kitört kereskedelmi csetepaté, amelyben Mike Henry vezérigazgató nem remél egyhamar megegyezést.

A bányavállalat a piaci hírek szerint még ebben a hónapban döntést hozhat a kanadai Jansen projektről, amelynek keretében 5,3-5,7 milliárd dollárt fordítana a műtrágyagyártáshoz szükséges kálisóbányászat infrastruktúrájának a kiépítésébe. Emellett Dél-Ausztráliában 1,4-1,8 milliárd dollárt fektethetnek földgázkitermelésbe is. A Jefferies elemzőház szerint mindkét projektet folytatni fogják, sőt még akvizícióra is jut forrás. A jelentést követően a BHP New York-i börzén jegyzett papírjai az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedelemben több mint 7 százalékkal lőttek ki.

Nem sikerült ilyen jól a bányászaton kívül nyersanyag-kereskedelemmel is foglalkozó brit-svájci Glencore 2020-as gyorsjelentése,

a cég árbevétele 34 százalékkal, 142,3 milliárd dollárra zuhant, nettó vesztesége pedig a hatalmas értékcsökkenési leírások, az első féléves leállások és a csökkenő nyersanyagkereslet miatt a 2019-es 400 millió dollárról 1,9 milliárd dollárra dagadt.

A leírások érintették a cég zambiai rézbányáját, illetve a kolumbiai szén- és az afrikai kőolaj-portfólióját is.

A tisztított EBITDA viszont meglepetésre a tavalyi szinten maradt, 11,6 milliárd dollár lett, jobb az elemzői konszenzusnál. További kedvező hír, hogy a cég jól halad az adósságállomány leépítésével. A nettó adósság 2020 végén 15,2 milliárd dollár volt, vagyis a korábban célként kitűzött 10–16 milliárd dolláros tartományba esik. Idén a tervek szerint 13 milliárd dollár alá csökkenne az eladósodás, középtávon pedig 10 milliárd alá akarják vinni a szintet.

A tőzsdén a befektetők a gyorsjelentés pozitív elemeire fókuszáltak, kora reggel 3 százalékkal drágult a papír Londonban, kora délutánra pedig már közel 4 százalékkal emelkedett a kurzus. A tavalyi eredményre amúgy 0,12 amerikai dollárnak megfelelő osztalékot fizet a Glencore, egy éve még üres maradt a részvényesek zsebe.