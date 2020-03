Veszteségesen zártak az európai börzék

A milánói kivételével indexcsökkenéssel zártak szerdán pozitív kezdés után a főbb európai értékpapírpiacok.

Az európai kereskedési idő végén

a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,83 százalék,

a Stoxx Europe 600 index 1,29 százalék,

az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,43 százalék veszteséget mutatott.

Londonban

1,51 százalék gyengüléssel fejezte be a szerdai kereskedést az FTSE-100 index

Frankfurtban 0,63 százalékkal csökkent a DAX index,

a CAC-40 Párizsban 0,72 százalékkal gyengült,

a madridi tőzsde 0,60 százalék indexcsökkenéssel fejezte be a szerdai kereskedést, a milánói viszont 0,38 százalékkal emelkedett.

Hétfőn óriásit zuhantak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói, Európában is rég nem látott veszteségekkel zártak a vezető tőzsdeindexek, ahogy a BUX is nagyot esett a hét elején. A befektetői hangulatnak nem tett jót Európában, hogy Olaszországban túllépte a 10 ezret a koronavírussal fertőzöttek száma és a vesztegzárat az ország egész területére kiterjesztették. Az olasz miniszterelnök viszont több milliárd eurós gazdaságösztönző programra tett ígéretet a vírusjárvány által okozott károk semlegesítésére, ami javított a tőzsdei befektetők hangulatán.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1844,36 pontos, 4,81 százalékos csökkenéssel zárt szerdán.

Az európai tőzsdei árfolyamok csökkenését tovább fokozta az amerikai piacok mélyen veszteséges szerdai nyitása az előző napi nagy, közel öt százalékos nyereségek után.

Az európai kereskedés nagy vesztesei közé tartozott szerdán az adidas sportszergyár,

mivel első negyedévi kínai eladásainak egymilliárd eurós csökkenésére figyelmeztetett negyedik negyedéves jelentésében. Az adidas részvénye közel tíz százalékkal gyengült.

Az olajár szerdán csökkent, miután az előző nap nagyjából nyolc százalékot erősödött vissza a hétfőn elveszített harminc százalékból. A szerdai árcsökkenést az idézte elő, hogy a szaúdi energiaipari minisztérium termelésének növelésére utasította a Saudi Aramco vállalatot. Gyengítette az olajárat az is, hogy az OPEC a világkereslet stagnálását jelezte az idei évre legfrissebb világpiaci prognózisában.

Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 2,77 százalékkal állt lejjebb a globális kereskedésben hordónként 36,19 dolláron, a WTI ára pedig 2,97 százalékkal 33,34 dollárra csökkent.

Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1274 dolláron, az arany spot ára 0,08 százalékkal csökkent unciánként 1648,12 dollárra.