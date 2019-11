Vizsgálódik az MNB az Est Mediánál

Célvizsgálatot indított az Est Mediánál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – nyilatkozott lapunknak Dióslaki Gábor, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének (TEBÉSZ) elnöke, aki szerint a piacfelügyelet levélben tájékoztatta erről a szervezetet. Közölte, hogy az MNB biztosította a TEBÉSZ-t arról, hogy a célvizsgálat kiterjed a szervezet által még korábban jelzett gyanús ügyletekre is. A szövetség, amely kisrészvényes az Est Media társaságban, visszaéléseket sejt a Deltagroup Holdinggal még július 30-án kötött, a Delta Systems Kft. százszázalékos üzletrészéről szóló adásvételi szerződéssel kapcsolatban, emellett gyanús részvénymozgásokra, bejelentési kötelezettség elmulasztására, bizonyos érdekkörök összehangolt magatartására, a részvényesek félrevezetésére is felhívták a piacfelügyelet figyelmét. Dióslaki megerősítette azt is, hogy a szervezet büntetőfeljelentést is tesz.

A Világgazdaság megkeresésére a MNB közölte, hogy piacmonitoring tevékenysége keretében – különösen a tiltott bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció kiszűrése érdekében – folyamatosan elemzi és értékeli a Budapesti Értéktőzsdén kötött ügyleteket. Ha ezen tevékenysége során az ágazati jogszabályok megsértésének gyanúját tapasztalja, haladéktalanul megvizsgálja a felügyeleti eljárás megindításának szükségességét. Az MNB az esetlegesen tervezett vagy folyamatban lévő piacfelügyeleti eljárásairól – többek között az eljárás eredményességének biztosítására is tekintettel – nem adhat felvilágosítást, ugyanakkor ha esetleges felügyeleti vizsgálatát megállapítással zárja le, azt mindenkor és bárki számára elérhető módon közzéteszi honlapján.