Stabil alapokra építkezik az ÉMI

Az építéságazati szereplők szinte mindegyike kapcsolatba kerül valamilyen módon az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-vel. A vállalat így közelről figyelemmel kísérheti az ágazat helyzetét, illetve annak kihívásait a járványhelyzetben is. Az ÉMI jól reagált a váratlan körülményekre és az ágazat szereplőit is igyekszik támogatni a helytállásban. A társaság vezérigazgatója úgy véli, a stabil alap megteremtésének a felkészültség a kulcsa. Gyutai Csabát többek között a járvány építőipari szereplőkre gyakorolt hatásáról kérdeztük.

Az ÉMI-t, mint a hazai építéságazat egyik központi szereplőjét is nagyban érintette a járványhelyzet. Gyorsan kellett reagálni, megtalálni azt az irányítási és működési módot, amivel minimalizálhattuk a károkat és maximalizálni tudtuk az eredményeket – fogalmazott Gyutai Csaba, az ÉMI vezérigazgatója. Elmondta, hogy megvédjék kollégáik egészségét, lehetőség volt és van távmunkára, ugyanakkor nem állt le az ÉMI működése a veszélyhelyzet alatt sem: ellátta feladatait a labortevékenység, a beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri, illetve a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektek terén egyaránt. Azokon a területeken pedig, amelyeket befolyásolt a gazdaság körforgásának járvány miatti lassulása, olyan feladatokra fókuszált a cég, amelyek még felkészültebbé tették, és megalapozták a hosszú távú célkitűzéseket, és leginkább tudják támogatni a hazai építéságazatot minden helyzetben, még az olyan váratlanokban is, mint az idei. A cégvezető elmondta, figyelték és elemezték az ágazat működését, és hasznosították a nemzetközi projektjeik során a hasonló, külföldi iparági szereplőktől szerzett információkat, tapasztalataikat és konkretizálták azokat a területeket, ahol egy esetleges fejlesztés növelheti az eredményességet.

Úgy tűnik, hogy mindez meghozta az eredményét, hiszen a cég újabb megbízásokat kapott, sikeresen zárhatott le hosszú távú projekteket, további lehetősége nyílik átadni a működése során szerzett, az ágazatot támogató tudástőkét és a cég létszáma sem csökkent. Sőt, tovább erősítettük és erősítjük jelenleg is a szakértői bázisunkat azokon a területeken, ahol leginkább szükség volt és van rá – tette hozzá Gyutai Csaba. Az átszervezéseknek köszönhetően a műszaki értékelések és a tanúsítások esetében a korábbi hosszú várakozási idő csökkent, így ügyfélbarátabb és eredményesebb munkát tudnak végezni e téren. A vállalat gazdasági helyzete lehetővé tette azt is, hogy az idei év során korszerűsítéseket, felújításokat hajtsanak végre eszközparkjában.

Az állami tulajdonú, ugyanakkor piaci alapon is működő ÉMI tehát jól reagált a 2020-as váratlan körülményekre. De mi a helyzet a többi iparági szereplővel? Az ÉMI az építéságazat számos tagjával kerül kapcsolatba tevékenysége során így tapasztalhatta, melyeket viselte meg az elmúlt időszak leginkább: építőanyag gyártók, forgalmazók, állami és magánberuházók, oktatási szereplők, egyéb hazai és nemzetközi ágazati szervezetek, intézmények. A járvány okozta helyzettel kapcsolatban a cégvezető összefoglalva elmondta, kiemelten nagy és általánosságban minden szereplőre érvényes, hosszú távú visszaesést nem tapasztaltak azokon a területeken, ahol az ÉMI jelen van. Az építési termékekre kiadott műszaki értékeléseik iránt például a járvány miatt nem csökkent nagymértékben a kereslet, sőt, az őszi időszakban ismét nőtt a megrendelések száma ezekre a feladatokra. A nagyberuházások – amelyeken az ÉMI terv- és műszaki ellenőri, valamint lebonyolítói feladatokat lát el – munkálatait sem befolyásolta nagymértékben a pandémiás helyzet. Ősszel például átadták a felújított Károlyi-Csekonics Palotát, illetve elkezdődött szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyház felmérése is. Utóbbival kapcsolatban a cégvezető elmondta, munkatársaival bíznak benne, hogy az ÉMI örökségvédelmi területen szerzett nagyfokú tapasztalatát felhasználva megtalálják a megoldást a történelmi épület süllyedésének megállítására, és munkájukkal hozzájárulnak, hogy a katedrális tovább szolgálhassa a délvidéki magyar közösséget.

Amint azt az ÉMI is tapasztalja – a digitalizáció szerepe egyre inkább felértékelődik. Az épületek, különösen a középületek „okossá” tétele, többek között például éppen a pandémiás felkészültségének megteremtése, vagy az épületinformációs modellezés, tehát az épületek tervezési és megvalósítási folyamatainak átfogó, digitális módszertannal történő optimalizálása, a BIM egyre inkább fókuszba kerül és megkerülhetetlenné válik. Az ÉMI jelenleg több mint tíz nemzetközi, tagállami együttműködésben megvalósuló projektben működik közre tagként vagy konzorciumvezetőként, és további hat, benyújtott pályázata van folyamatban. A társaság által kezelt, megközelítőleg 3,5 milliárd forint összértékű kutatás-fejlesztési projekt szinte mindegyike az építőipar és az épített környezet modernizációját, innovatívabbá tételét célozza: többek között fenntartható műszaki fejlesztésekkel, szakemberképzéssel, tananyagfejlesztéssel. Ebből is látható – hangsúlyozta Gyutai Csaba –, hogy nemzetközi szinten is kiemelten fontos az építéságazat innovációs képességének fejlesztése, a fenntartható épített környezet megteremtése, és ezzel a szereplőknek lépést kell tudni tartani.

Az építőipar egy folyamatosan változó, megújuló, állandó kihívásokkal teli ágazat, ahol a gyorsan változó igényekre, a rohamos technológiai fejlődésre nemcsak reagálni kell, hanem előrelátónak és felkészültnek kell lenni – véli a cégvezető. Mi felkészültünk, jó alapokat teremtettünk, megerősítettük azokat a tevékenységeinket, amelyek minden helyzetben képesek támogatni a hazai építéságazatot. Építkezni pedig jó alapra lehet! – hangsúlyozta Gyutai Csaba.

