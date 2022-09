Az energiaárak emelkedése miatt rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a teniszklubok. Már most kimondható, amennyiben nem lesz valamilyen szintű kompenzáció és összefogás, akkor a magyar teniszsport működése a 2022/23-as fedettpályás szezonra ellehetetlenedik, ami súlyos következményekkel jár az amatőr, gyermek, iskolai és verseny teniszsport számára – írta nyílt levelében Kovács István, a Magyar Teniszszövetség Egyesületek és Klubok Bizottságának elnöke, a címzett Lázár János, a szövetség elnöke, az Építési és Beruházási Minisztérium vezetője, valamint Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A dokumentum alapján úgy tűnik, az elszabadult energiaárak miatt a téli teniszsátrak működtetése több tízmillió forintos vesztességgel jár, amelyet a klubok döntő része nem fog tudni finanszírozni és vállalni.

A VG is több egyesülettől azt az információt kapta, hogy jelenleg úgy tűnik, nem képesek kinyitni a téli hónapokban, mert nem tudják megfizetni az októberben esedékes sátorállítással járó rezsiköltségeket.

Kovács István és a nyílt levél aláírói szeretnének egy közös egyeztetést kezdeményezni annak érdekében, hogy együtt gondolkodva, kompromisszumok mentén kidolgozzanak egy olyan konstrukciót, amely lehetővé tenné, hogy az érdemi szakmai munkát végző klubok, illetve az utánpótlás és a versenysport szereplői ne szenvedjenek el féléves kiesést a felkészülésükben, működésükben.

A helyzet nagyon súlyos

– mondta a tenisz-palya.hu szakportálnak Kovács István. – Amennyiben nem kapunk központi segítséget, az előrejelzések szerint akár a klubok fele is zárva maradhat a téli szezonban. Az utolsó pillanatban vagyunk, most még van lehetőség a tárgyalásra. Bizottságunk azért kezdett aláírásgyűjtésbe, és valamennyi rendelkezésre álló eszközzel terjeszteni kívánjuk a tagság körében, hiszen csak akkor hallják meg a hangunkat, hogyha egységesen állunk ki a magyar tenisz, azon belül is a versenytenisz érdekében. A fiatal játékosok esetében ugyanis még egy három-négy hónapos leállás is végzetes lehet".

Természetesen elküldtük kérdéseinket a Magyar Teniszszövetségnek, ám a szervezet nem reagált megkeresésünkre.