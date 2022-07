Készül egy új, állami beruházásokról szóló törvény, ami a terveink szerint január elsejétől teljesen új világot teremt Magyarországon az állami, önkormányzati közcélú beruházások tekintetében – erről Lázár János beszélt a hódmezővásárhelyi Rádió 7 adásában.

Az Építési és Beruházási Minisztérium (ÉBM) vezetője pontos részleteket nem mondott, csak a körülbelüli kereteket ismertette. Ezek szerint

új beszerzési rendszer,

új pályáztatási rendszer,

új tervezési rendszer és

új elszámolási rendszer

jön létre, amelyek egy célt szolgálnak a miniszter szerint:

új pénzügyi-gazdasági viszonyokat fogunk teremteni. Tiszta vizet öntünk a pohárba!

Lázár János úgy fogalmazott, hogy sokkal átláthatóbb, sokkal egyszerűbb, az állam érdekeit sokkal jobban védő rendszer születik. Szerinte a legfontosabb, hogy az államnak olyan beruházásokat kell most és a jövőben is támogatni, amelyek a társadalom javát szolgálják, de egyúttal gazdasági növekedést is jelentenek.

Fotó: Török János

Azt is mondta, hogy az állami beruházásoknál prioritás számára, hogy

pontosabb és precízebb legyen az előkészítés folyamata, hogy hatékonyságnövelés történjen és hogy a közérdek jobban érvényesüljön.

„Ez alatt azt értem, hogy jobban meg kell tervezni, hogy hol építünk iskolát, mekkora iskolát építünk, mekkora uszodát építünk, milyen közinfrastruktúrákat hozunk létre. Tehát alaposabb tervezés, alaposabb előkészítés, pontosabb előkészítés és jobb megvalósítás” – vetítette előre a jövőbeni új törvény sarokpontjait.