Az amerikai Hans Niemann beperelte Magnus Carlsent és legalább százmillió dollárra tart igényt hitelrontás címén, amiért a norvég sakkvilágbajnok csalással vádolta meg őt.

Fotó: Tim Vizer / AFP

Niemann a perben meghatározandó összegű, de minimum 100 millió dolláros kártérítést követel – áll a Missouri Kerületi Bíróság weboldalán megjelent közleményben.

Az amerikai sakkozó kártérítést követel Carlsen cégétől, a Play Magnustól, valamint az amerikai Danny Renschtől, a chess.com portál vezetőjétől, és Hikaru Nakamura nagymestertől is.

A 19 éves Niemann, aki az elmúlt másfél évben a sok századik helyről kapaszkodott fel a legjobb ötven közé a nemzetközi szövetség, a FIDE világranglistáján. Most azt állítja, összejátszottak ellene, hogy ellehetetlenítsék pályafutását.

A közvetlen előzmények szeptemberre nyúlnak vissza, amikor is Carlsen egy St. Louis-i tornán visszalépett a szerepléstől, miután a harmadik fordulóban kikapott Niemanntól, aki ezzel véget vetett a világbajnok 53 meccses veretlenségi sorozatának. Carlsen előbb még csak szabálytalansággal, majd már nyíltan csalással vádolta meg az amerikai játékost. Többen is csatlakoztak hozzá a nemzetközi sakkelit tagjai közül azzal érvelve, hogy Niemann korábban illegálisan számítógépes segítséget vett igénybe online partijai alkalmával, és nagyrészt ennek is köszönheti a rohamos előretörését a világranglistán.