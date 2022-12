A csapatok, futballisták piaci árának meghatározására szakosodott Transfermarkt szerint a katari labdarúgó-világbajnokságon nagy meglepetésre a legjobb 16 közé jutó ausztrál válogatott értéke 37,3 millió euró, ezzel a tornán részt vevő 32 együttesből a 29. Nála csupán három gárda ér kevesebbet: Szaúd-Arábia játékoskeretét 25,2 millió euróra becsülik, Costa Ricáét 18,75 millióra, a házigazda Katarét pedig 14,9 millióra.

Fotó: Chandan Khanna / AFP

Érdekesség, hogy a vb-re ki sem jutó Magyarországot eközben 104,9 millió euróra taksálják, ezzel a katari rangsorban 27. lenne. Ausztráliát egyébként a legsikeresebb magyar klubcsapat, a Ferencváros is veri 40,55 millió eurós árcédulájával.

A 27,5 év átlagéletkorú ausztrálok legértékesebb labdarúgója 5 millió euróval a 30 esztendős kapus, Mathew Ryan, aki a dán Köbenhavnban játszik. Korábban ugyan megfordult Angliában az Arsenálnál és a Brightonnál, továbbá védett a spanyol Valenciában is, de a legtöbb helyen csak csere volt. Most mégis stabil teljesítménnyel rukkol elő, két meccsen még gólt sem kapott, hazájában (őt is) hősként kezelik.

Ausztráliától nem sokat vártak a szurkolói, miután a játékosok fele kevesebb mint tíz válogatottságot tudott felmutatni a világbajnokságot megelőzően, ahová eleve csak nagy nehezen, a nem éppen acélos Peru elleni tizenegyespárbajt követően kvalifikálta magát. A kieséses szakaszig a legutóbbi 16 évben el sem jutó szigetországiak ugyan viszonylag tükörsimán kikaptak a címvédő franciáktól, ám utána előbb Tunéziát, majd Dániát verték meg 1-0-ra.

Az iváncsainál is nagyobb drámát élhetett meg ma a Ferencváros játékosa, Aissa Laidouni Hiába nyert Franciaország ellen Tunézia, a hosszabbítás utolsó percében lőtt, ám érvénytelenített francia gól sem számított.

A Socceroost nagyrészt bevándorlók leszármazottjai alkotják, dél-szudáni, bosnyák, horvát, török-ciprusi, dél-afrikai felmenőkkel. A legerősebb mégis a skót vonal, a keretből hatan jelenleg is Skóciában futballoznak.

A brit The Guardian azt írja, az ausztrál szurkolók még a Katarban tartózkodó labdarúgóik nevét sem tanulták meg, gondolván, a három mérkőzést követően úgyis jöhetnek haza. Ők azonban rácáfoltak a kétkedőkre, az országot pedig olyan fociláz öntötte el, hogy a tömegek az utcákon – az időeltolódás miatt – reggelig ünnepelték a továbbjutást, és még a miniszterelnöktől is kérvényezték, hogy a fieszta folytatásához iktasson be egy munkaszüneti napot.

A sokat kritizált szövetségi kapitányt, Graham Arnoldot is istenítik otthon, az 59 éves szakvezető viszont nem engedi, hogy a társaság fejébe szálljon a dicsőség. A dánok legyőzése után nem ünnepeltek, sőt a labdarúgókat eltiltotta a közösségi média használatától is, és egyből ágyba parancsolta őket.

A Finance Football információi szerint az Európában sokaknak ismeretlen Arnold 1,9 millió dollárt keres évente, ezzel a 12. legjobban fizetett edző a vb-n.

Az előre lesajnált ausztrálok sokak szívébe belopták magukat mentalitásukkal. A gárda horvát származású védője, a motivációs beszédjeiről ismert Milos Degenek a Dánia elleni sorsdöntő összecsapás előtt azt mondta: nem érez semmilyen terhet a továbbjutást illetően. Utoljára akkor volt nyomás alatt, amikor a jugoszláv háború idején családjával Ausztráliába menekült…