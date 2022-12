Marokkó mellett Észak-Afrikában és a Közel-Kelet más arab országaiban is megünnepelték, hogy a marokkói labdarúgó-válogatott negyeddöntőbe jutott a katari vb-n.

Az arab világ Marokkót ünnepli, miután legyőzték Spanyolországot a katari vb-n

Fotó: Nieuwsfoto.nl / MTI

Beszámolók szerint Bagdadtól Casablancáig sokan éltették a marokkóiakat, akik az arab nyelvű nemzetek közül elsőként jutottak el vb-n a legjobb nyolcig, ráadásul ezt éppen az első arab országban rendezett tornán tették.

A története legnagyobb sikerét elérő Marokkó – Kamerun, Szenegál és Ghána után – negyedik afrikai csapatként jutott nyolc közé, elődjeihez hasonlóan rendes játékidőn túl.

A fővárosban, Rabatban megteltek a kávéházak a közös meccsnézésre, majd a Spanyolország felett tizenegyesekkel aratott nyolcaddöntős diadal után a szurkolók elözönlötték az utcákat, tereket, az ablakokban zászlókat lobogtattak, a járműveikkel pedig hatalmas hangzavart okozva dudáltak.

Az arab világ számos vezetője dicsérő üzeneteket küldött a marokkói labdarúgó-válogatottnak.

Gratuláció az Atlasz oroszlánjainak, boldoggá tettetek minket

– írta Twitteren Ránija jordán királyné.

Ünnepelték a drukkerek a spanyolok felett aratott sikert Kairóban, Bejrútban, Tuniszban és Ramallahban is.

A marokkóiak számára már csak azért is különösen édes lehetett a győzelem, mert az országuk egy részét korábban gyarmattartóként uraló spanyolokkal szemben érték el. Napjainkban is sok marokkói él Spanyolországban, így az Ibériai-félszigeten nemcsak szomorkodás, de öröm is volt a mérkőzést követően. Párizsban szintén volt ünneplés az utcákon.

Azonban az ünneplés nem mindenhol sikerült problémamentesre.

A holland rendőrség összesen 57 embert tartóztatott le több városban, miután kedd este rendbontásba torkollt az öröm kifejezése.

Amszterdamban a hatóságok tíz embert állítottak elő, egyet közülük azért, mert petárdát dobott egy elsősegélynyújtóra, többeket pedig rongálás miatt vettek őrizetbe. A hét elején a város három nagyobb terét a rendőrség kockázatos területnek nyilvánította, ami lehetővé tette a rendfenntartók számára, hogy megállítsák és megmotozzák a járókelőket.

Fotó: Martin Divisek / MTI

Rotterdamban 35 embert tartoztattak le, főként a város pályaudvara környékén, petárdázás, az igazoltatás megtagadása és a rendőrség megsértése miatt. A rohamrendőrök a városközpontban is feloszlattak egy rendbontó csoportot. Ugyanott egy tűzijátékbomba is felrobbant, egy rendőr halláskárosodást szenvedett.

Utrechtben egy személyt vettek őrizetbe, miután az ünneplő tömeg hirtelen a rendőrök ellen fordult a város egyik kereskedelmi negyedében. A vandál csoportok kerékpárokkal rohamozták meg a rendfenntartókat. A hágai rendőrség tíz embert tartóztatott le többek között erőszak, illetve veszélyes pirotechnikai eszközök birtoklása miatt. A városban kezdetben ünnepi hangulat uralkodott, de végül a rohamrendőröknek kellett távozásra felszólítani a szurkolókat.