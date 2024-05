Thibau Nys nyerte a Tour de Hongrie kerékpáros versenyt

A futás, a Tour de Hongrie és a Balaton fagyija indítja be a magyar tengert Több tízezren töltötték május első hétvégéjét a Balatonon, ahová az Ultrabalaton futóversenyre 25 ezren neveztek. A futás és a kerékpározás mellett a fagylalt jelenti most a legnagyobb turisztikai vonzerőt a Balatonon. Május 10-én lesz a Balaton Fagyija választás, ennek segítségével azt szeretnék népszerűsíteni, hogy milyen sok jó hely van a Balatonon, amiket érdemes felkeresni már tavasszal is. Két nappal később, vasárnap pedig Siófok főteréről indul az idei Tour de Hongrie ötödik szakaszának rajtja. A városban több vendéglátós megerősített személyzettel és szurkolói zónákkal várja a turistákat.