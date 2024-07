Tízmilliós nyereményt hoztak a konyhára a jó Eb-tippek

Kiemelkedő fogadói érdeklődés mellett zajlott le a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság. A spanyol–angol döntőt követően – ahogyan az várható volt – a magyar válogatott csoportkörös mérkőzései voltak a foci-Eb legnépszerűbb eseményei a fogadók körében – tudtuk meg a Szerencsejáték Zrt. (Szrt.) pénteki összesítésében.

Nemcsak a spanyolok örülhettek a foci-Eb után, hanem a szerencsés sportfogadók is / Fotó: Eurosport

Az elmúlt egy hónapban focilázban égett az egész kontinens, milliók követték figyelemmel a Németországban rendezett kontinenstorna küzdelmeit. A kiemelt figyelem az offline és az online sportfogadási platformokon is tapasztalható volt, így a Tippmixen és a Tippmixprón is hatalmas volt az érdeklődés.

„A tétek számosságát tekintve a Spanyolország–Anglia-finálé vitte a prímet, hiszen nemcsak Yamalék sikere alakult a fogadói várakozásoknak megfelelően, hanem többek között a gólok és a szögletek száma, valamint az is, hogy mindkét csapat szerzett gólt” – mondta a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője, Horváth Zoltán. Hozzátette, hogy a Tippmixpro speciális ajánlatával, az Oddsrakétával a döntőt megelőzően 1,67-os helyett 2,00-es oddsért lehetett arra fogadni, hogy Spanyolország nyeri az Eb-t, 2,05-os odds helyett pedig 2,50-os szorzót ért, hogy a spanyol és az angol csapat is szerez gólt a rendes játékidőben. Jól járhattak azok a fogadók, akik a folyamatosan elérhető extra kínálatra is figyeltek.

A magyar válogatott csoportmérkőzései kapcsán a német–magyar meccs került leginkább a figyelem középpontjába, de a svájciak és a skótok elleni csoportmeccs is a top 10 legkedveltebb Eb-esemény közé tartozott.

Horváth Zoltán a nyereményekkel kapcsolatosan kiemelte, hogy az Európa-bajnokság alatt minden korábbi rekordot megdöntött a fogadási láz az Szrt. platformjain, a szelvényszámok több mint 10 százalékot ugrottak az Eb előtti időszakhoz képest.

A magyar fogadók átlagban 500-1000 forinttal játszanak, ez az összeg azonban az Európa-bajnokság és a hasonló futballbajnokságok idején csaknem 2,5-szeresére növekszik.

Kiderült az is, hogy a foci-Eb ideje alatt az egyik legboldogabb tippmixelő egy kecskeméti játékos volt, aki 31-szer küldte játékba 4-es kötését, egyenként 3000 forintos téttel, és végül több mint 11 millió forintos nyereménnyel lett gazdagabb.