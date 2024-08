Párizs 2024: covidosan futott az amerikai sprinter, és az orvosok is tudták

Az olimpiai bajnok Noah Lyles nagy meglepetésre csak harmadik helyen ért célba az atlétika királyszámában, a férfi 200 méteres síkfutás döntőjében a párizsi olimpián, ahol a legnagyobb aranyesélyesnek számított. Miután célba ért, olyannyira kikészült, hogy kerekesszékben kellett letolni a pályáról. Kiderült, hogy Lyles covidos, és betegen futott, ami a 2021-es tokiói játékok fényében megdöbbentő – írta meg a Magyar Nemzet.

Az amerikai sportolóról már a futam előtt tudták az orvosok is, hogy covidos / Fotó: Jewel Samad / AFP

Tokióban az olimpia közelébe sem engedték, aki covidos volt

Mint írta a lap, hatalmasat fordult a világ három év alatt. A 2021-ben megrendezett tokiói olimpián ugyanis már az olimpia közelébe sem engedtek senkit, akinél a Covid-fertőzésnek akár a gyanúja is felvetődött, most pedig Párizsban megeshetett az is, hogy a 200 méteres síkfutás döntőjében Noah Lyles Covid-pozitív teszttel állt rajthoz.

Lyles a szám abszolút esélyesének számított azok után, hogy megnyerte a 2019-es, a 2022-es és a 2023-as világbajnokságot is, majd megnyerte a 100 métert, ezúttal viszont meglepetésre lemaradt az aranyról, sőt a második helyről is. Az aranyérmes a botswanai Letsile Tebogo lett 19,46 másodperccel, aki az első afrikaiként nyert a férfi 200 méteren, az amerikai Kenny Bednarek lett az ezüstérmes, és csak utánuk ért a célba Lyles, aki ezután erőtlenül elterült a földön, majd az orvosi személyzettel beszélt, s végül kerekesszékben tolták le a pályáról.

Hogy futhatott Covid-fertőzötten a sportoló?

Lyles, később már maszkban jelent meg, és elismerte, hogy a 100 méter vasárnapi döntője után, hétfőn éjjel hidegrázásra ébredt, majd kedd hajnalban 5 óra körül lett pozitív a Covid-tesztje. „Ennek ellenére futni akartam, és azt mondták, hogy lehetséges” – mondta a sprinter, aki hozzátette:

bár megfizette az árát, de sohasem volt ennyire büszke magára, hogy kiállt és szerzett egy érmet.

Az előző olimpiát el kellett halasztani egy évvel a Covid-járvány miatt, Lyles viszont most fertőzötten döntőt futhatott, ami mindenképpen magyarázatra szorult, és az amerikaiak ki is adtak egy közleményt, amelyben azt állítják: minden érvényes irányelvet betartottak.

Alapos orvosi értékelés után Noah úgy döntött, hogy versenyezne. Tiszteletben tartottuk a döntését, és továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük az állapotát

– írták.