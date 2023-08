Óriási tömeg előtt vette át bronzérmét Halász Bence – videó

Ünnepélyes körülmények között, több ezer szurkoló vastapsa mellett vette át bronzérmét hétfőn Halász Bence, aki vasárnap este lett harmadik férfi kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világbajnokságon.

A vasárnapi finálét a kanadai Ethan Katzberg (81,25 méter) nyerte az olimpiai bajnok lengyel Wojciech Nowicki (81,02 méter) és a magyar klasszis (80,82 méter) előtt.

A három dobogós hétfőn, az esti program kezdete előtt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkártól vette át érmét és virágcsokrát a stadion és a főbejárat közötti parkban kialakított medálplázában.

Újításnak számít, hogy a medálceremóniát minden esti program előtt egymást követően tartják meg a stadion melletti parkos részen. Ez hétfőn is jól látható módon beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ugyanis a versenyzők szinte rocksztárnak érezhetik magukat a színpadon, a tömeg ugyanis szinte karnyújtásnyira tőlük tört ki rendre ovációban a dobogósok felkonferálása közben.

Fotó: Derencsényi István / MTI

A pódium és az attól mintegy 20 méterre a fotósoknak kialakított emelvény közötti területet teljesen megtöltötték a nézők, s akik nem fértek oda, azok oldalról figyelték a ceremóniákat és éltették az érmes atlétákat. A díjátadók a férfi kalapácsvetésével zárultak, előtte többek között a brit Katarina Johnson-Thompsont, a hétpróba bajnokát és a leggyorsabbnak járó aranyat kiérdemlő amerikai Noah Lylest láthatták a rajongók elérzékenyülni a dobogó tetején.

Halász Bence bronzérmet érő kísérletét itt lehet megnézni:

A kalapácsvetők éremátadásán Halász Bence a többiekénél is nagyobb tapsban és ünneplésben részesült, majd a ceremónia végén, a dobogó tetején készített miniinterjúban újra megköszönte a magyar közönség biztatását, egyúttal jelezte, hogy mostantól már csak a következő év fő versenyeire, az Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára fog koncentrálni.

Halász Bence teljesítményének ünnepléséhez a szervezők is nagyban hozzájárultak azzal, hogy a ceremóniára a vasárnapi jegyek is érvényesek voltak. A lejárt belépők tulajdonosait nem csupán beengedték a vb területére a medál plázához, de 50 százalékos áron jegyet is vásárolhattak a hétfő esti program megmaradt jegyeiből a nézőtér felső részén.