A szennyezett Szajnába csobbannak úszóink, aranyért küzdenek a kajak-kenusok – itt a magyarok csütörtöki programja

Több magyar éremért is szoríthatunk csütörtökön. Kajak-kenusainktól aranyérmet is várhatunk a párizsi olimpián. Atlétikában, birkózásban, öttusában, nyílt vízi úszásban, ritmikus gimnasztikában és vízilabdában is lesz magyar érdekeltségű esemény.