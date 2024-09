Csúcsfutball újratöltve: több csapattal, több meccsel és pénzesővel érkezik az új formátumú Bajnokok Ligája

Nagyot kaszál az UEFA, de a csapatok is jól járnak

A több meccs több bevételt is jelent a klubok számára, a helyszíni jegyeladások és a tv-s jogdíjak mellett emelkednek az UEFA által kiosztott pénzdíjak is.

Ezt lesz is miből fedezni: a The Athletic cikke szerint az európai szövetség az előző három szezonban idényenként 3,6 milliárd eurót keresett a Bajnokok Ligáján, a BL versenyigazgatója, Giorgio Marchetti a portálnak nyilatkozva azt mondta, az új formátummal szezononként 4,6 és 4,8 milliárd euró közti bevételre számítanak. Ezekből a bevételekből a klubok a korábbiaknál nagyobb mértékben részesülnek: a legutóbbi idényben az UEFA összesen 2 milliárd eurót osztott szét a 32 BL-résztvevő klub között, most 2,467 milliárd eurót osztanak 36 felé.

A ligaszakaszban szereplő csapatok mindegyike 18,62 millió eurót kap függetlenül attól, hogy milyen eredményt ér el, a múlt szezonban a csoportkörbeli részvétel 15,64 milliót ért.

A jó szerepléssel persze még jobban lehet keresni, győzelmenként 2,1 millió eurót zsebelhetnek be a klubok, míg egy döntetlen 700 ezer eurót ér. Emellett a ligaszakasz első helyezettje 9,9 millió euróval gazdagodik, ez az összeg helyezésenként 275 ezer euróval csökken.

A helyezési bónuszon kívül az 1-8. helyen végzett csapatok további kétmillió eurót kapnak, a 9-16. helyen végzett klubok pedig további egymillió eurót.

A nyolcaddöntőért rájátszásban küzdő csapatok szintén 1 millió euró bónuszt kapnak, míg a legjobb 16 közé jutás 11 millió eurót ér. A negyeddöntőbe kerülés 12,5 millió eurót hoz a konyhára, az elődöntőt elérő együttesek 15 millió euró pluszbevételt könyvelhetnek el. A döntőbe jutó csapatok jutalma 16,5 millió euró (tavaly ez az összeg 15,5 millió volt), a győztes pedig még további 6,5 millió eurót kaszál.

A szétosztott pénzdíjak nagyjából egyharmadát a fenti két kategórián felül az értékoszlop adja. Ezt az összesen 853 millió eurót az alapján osztják szét, hogy az adott országok tévétársaságai mekkora jogdíjat fizetnek a közvetítésekért, illetve aszerint, hogy az adott ország csapatai az elmúlt 10 évben hogyan szerepeltek az UEFA versenysorozataiban. Ha egy klub mindkét mutatóban az élen áll, azzal 46 millió eurót kereshet, de még a legrosszabbul járó egyesületnek is 1,28 millió euró jut.