Bajnokok Ligája-közvetítés: új időszámítás kezdődik, amelyhez a Fradi kiesése is hozzájárult

„Új időszámítás kezdődik a sportközvetítésekben az RTL+-nak köszönhetően” – mondta még áprilisban Szabó Balázs, az RTL Magyarország tartalmak menedzseléséért felelős vezérigazgató-helyettese. Nos, eljött az új időszámítás, szerdán a Real Madrid–Atalanta európai Szuperkupa-mérkőzéssel hivatalosan is átköltözik a Bajnokok Ligája-közvetítés a kereskedelmi csatornára. Azt ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezt a meccset még az RTL főcsatornáján láthatják a nézők, ráadásul a vadonatúj stúdiójukból.

Bajnokok Ligája-közvetítés: az M4 Sportról az RTL-re költözik a csúcsfoci / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Minden, amit az RTL Bajnokok Ligája-közvetítéseiről tudni kell

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, az RTL Magyarország még 2023 júniusában jelentette be, hogy megszerezte az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) az egyik legértékesebb labdarúgás-közvetítési jogot, melynek értelmében 2024-től három éven át elsőként választhat a keddi és a szerdai Bajnokok Ligája-találkozók közül. Később az is kiderült, hogy a televízióban csak mutatóban közvetítenek csúcsfutballt – aki nézni akarja ezeket az összecsapásokat, elő kell fizetnie az RTL+ streamingszolgáltatásra.

Azt már egy ideje tudni, hogy

az RTL+ mostani, 1990 forintos havidíja szeptember közepétől 2990 forintra fog emelkedni.

A drágulás ellenére azonban továbbra is él az úgynevezett éves ajánlat, melyhez jelenleg is lehet csatlakozni, és így 8 hónap áráért 12 hónapot kap az előfizető. Az RTL-nél úgy vélik, ezzel az árakat is be lehet fagyasztani.

Sosem látott képminőségben jön streamingre a BL

Az is ismert, hogy

összesen 192 BL-mérkőzést lehet majd figyelemmel követni az RTL fizetős streamingplatformján,

kivétel nélkül mindegyiket magyar kommentárral,

a sportközvetítések gyors mozgásait jobban visszaadó 1080p50 formátumban.

Az utóbbi kapcsán úgy fogalmazott Szabó Balázs, hogy „olyan csúcsminőséggel készülünk, amit még nem láttak Magyarországon”.

A fentiek alól egyetlen kivétel van, a BL-döntő, amelyet a törvényi kötelezettség teljesítése miatt tűznek programra a tévében. Az egyik újítás, hogy amikor eljön egy Bajnokok Ligája-játéknap, és egyszerre hét meccset rendeznek, az előfizetők választhatnak, melyiket akarják megtekinteni, de közben az összeset visszanézhetik később. Ezeket színes magazinműsorok egészítik ki az európai kupaheteken, ilyenkor lényegében hétfőtől vasárnapig lesz valamilyen exkluzív tartalom.