Milliárdos vagyonnal rendelkezik minden idők egyik legnagyobb kézilabdázója

A norvég női kézilabda-válogatott kapusa, az Audi ETO egykori kiválósága, a 45 éves Katrine Lunde a hetekben az utolsó világbajnokságán szerepelt, és aranyéremmel a nyakában fejezte be páratlan karrierjét a nemzeti csapatban. Ezzel négyszeres világbajnokként vonulhatott vissza – idézi vissza az Origo.

Katrine Lunde szenzációsan védett a női kézilabda-világbajnokságon / Fotó: AFP

Honnan származik Katrine Lunde vagyona?

A válogatottban való szereplésért Lunde az elmúlt bő 20 évben rendszeresen kapott fizetést. Ám még ha ez a bevétel meg is szűnik, akkor sem kell aggódnia a megélhetése miatt.

Az adóbevallások szerint ugyanis – amelyek Norvégiában teljesen nyilvánosak – a kapus elképesztően nagy vagyonnal – közel 2,5 milliárd forintnak megfelelő norvég koronával – rendelkezik.

A Kisalföld hozzáteszi: testvére, Kristine Lunde-Borgersen (45), aki korábban szintén ismert kézilabdázó volt, szintén hatalmas vagyon tulajdonosa.

A Nettavisen szerint ez az óriási összeg a család holdingcégéből, az ingatlankezeléssel foglalkozó Ånund Lunde AS-ből származik. A vállalatot Katrine édesapja építette fel, aki a „tortából” a lányainak is juttatott.

