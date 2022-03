Érdekes dolog történt a startupvilágban: egy londoni csapat két budapesti start-upversenyt, a Pozi.io Pitch Please!, valamint Women Startup Competition vetélkedőjét megnyerve kapott lehetőséget arra, hogy a Szilícium-völgyben igen neves befektetők pénzéért induljon harcba.

A Little Bridge egy kifejezetten gyerekeknek szóló közösségimédia-oldal, amellyel az angol nyelvet ismerhetik meg a már írni, olvasni tudók. Emma Rogers társalapító sikeres gyermekkönyvíróként és -illusztrátorként eddig több mint 40 kötetet adott ki. Csatlakozott hozzá Nigel Forward és Sarah White, akik egy korábbi nyelvi projektben végzett munka folyamán találkoztak az írónővel. Itt alakult ki a közösségi hálón keresztüli tanulás koncepciója, ezért 2015-ben megalapították a Little Bridge-et.

A kezdetek

Emma Rogers korábban három sikeres nyelvtanulási platformot indított, amelyeket világszerte használnak, és amelyek már alkalmazták a gamifikációs (a felhasználók játékos bevonása a tanulásba) modellt, jóval azt megelőzően, hogy elterjedt volna. Mi több, sok évvel a ma divatos metaverzum megjelenése előtt az írónő még egy virtuális, 3D-s világot is kipróbált, ahol a gyerekek avatárokat hozhattak létre, s karakterekkel, robotokkal interakcióba lépve fejleszthették a nyelvtudásukat.

A kis cég évek óta hoz bevételt, mert fontos igényt elégítenek ki a gyermekek számára biztonságos közösségi médiával, lehetőséget biztosítva az innovatív és hatékony angolnyelv-tanulásra. Az első időkben főképp kormányzati és vállalati szerződésekből éltek, majd a pandémia előtt üzleti angyalokat vontak be, köztük olyan neves üzletembereket, mint a Twitter-alapító Biz Stone.

Összesen 650 ezer fontot (mai árfolyamon közel 300 millió forintot) gyűjtöttek, 30 százalékkal többet, mint amennyit terveztek, azaz „túljegyezték” a társaságot.

Nemzetközi szálak

Ezen túlmenően többéves kormányzati szerződést is kötöttek. Ennek révén például a Little Bridge-et az összes uruguayi állami általános iskolába eljuttatják.

A piaci versengésben ötfős csapatként nagy brit kiadókat sikerült legyőzniük, többek közt egy oktatási óriáscéget is, amely közel kétszáz országban húszezer alkalmazottat foglalkoztat.

Alig néhány hónappal az első körös befektetés és az uruguayi szerződés megszerzése után lecsapott a világjárvány. Így viszont a Little Bridge online közösség minden korábbinál értékesebbé vált az iskolák számára, hiszen a tanulók a lezárások alatt is biztonságosan tudtak társalogni a barátaikkal. Ellenőrzött, a gyermekeket az online veszélyektől is védő platformról van szó. 2020 végére további kormányzati kontraktusokat kötöttek, főként mexikói államokban. Az iskolai platformjuk hivatalosan a múlt év elején indult el.

Nemrég – a neves British Councillal partnerségben – Azerbajdzsánban is végrehajtottak egy kísérleti projektet. Itt a platform iránti elkötelezettség nagyobb volt, mint amire bármelyikük számított, sőt két diák is volt, aki nyolc hét alatt 300-500 órán keresztül használta az oldalt. Az egyik neves londoni egyetemmel, a UCL-lel közösen végzett kutatásaik is igazolják e tanulási módszertan hatékonyságát.

Itthon

Két hónapja kezdték el az újabb körös befektetés keresését: egy egymillió font értékű magvető invesztíciós kört futtatnak – amely ez év második negyedének az elején zárul –, hogy legyen tőke a projekt bővítéséhez. Női befektetőket és alapokat is szeretnének bevonni a vállalkozásba.

S még előbbre léphetnek:

tavaly decemberben Sarah White három pitchversenyen mutatta be a Little Bridge-et, s mindegyiket meg is nyerte.

A győzelmi sorozat januárban folytatódott, amikor a platform diadalt aratott a már említett budapesti vetélkedőkön. Ezek egyikén nyerték meg a Draper University öthetes kurzusára szóló belépőt. Ennek végén szintén egy prezentációt kellett bemutatni egy olyan rendezvényen, amelynek a házigazdája Tim Draper kockázatitőke-befektető és milliárdos volt.

A Little Bridge jó eséllyel indul a tengerentúlon, hiszen globális piacra készült, és érdemi marketing nélkül több mint 16 országban indították el a szolgáltatást, a várólistán pedig hetven államból több mint háromezer szülő szerepel. Közben most kezdenek terjeszkedni Spanyolországban, s a napokban fogtak tárgyalásba egy potenciális partnerrel Thaiföldön.

